«ميندي الريال» للبيع!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن ريال مدريد على استعداد للتخلص من ظهيره الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي، حسبما تردد في الصحافة الإسبانية، وأنه جاهز للاستغناء عن خدماته هذا الصيف، إذا ما تلقى عرضاً جيداً بشأنه.

وحدد الريال مبلغ 50 مليون يورو ثمناً لميندي، وهو نفس المبلغ الذي طلبه للاعب خط وسطه النرويجي الشاب مارتن أوديجارد.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يأتي في مقدمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات ميندي، ولكنه ليس من المؤكد أن يوافق على السعر الذي وضعه الريال مقابل بيع لاعبه.

وقالت المصادر نفسها: إن استعداد النادي «الملكي» للتخلص من ميندي هذا الصيف، معناه أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للفريق ينوي الاعتماد بصورة أساسية على البرازيلي مارسيلو في مركز الظهير الأيسر، مع تصعيد الناشئ ميجويل جوتيريز من أكاديمية لوكاستيا، ليكون بديلاً لمارسيلو عند اللزوم في هذا المركز، وربما اعتمد أيضاً على الوافد الجديد النمساوي دافيد ألابا ليلعب في هذا المركز الذي يجيده أيضاً، رغم أنه تم التعاقد معه بالأساس من أجل أن يعوض رحيل القائد سيرجيو راموس في مركز قلب الدفاع.

ولعب ميندي 38 مباراة مع الريال في الموسم الماضي في مختلف المسابقات، وكان أساسياً في 36 مباراة منها، أي أنه سادس أهم لاعب في الفريق من حيث المشاركة في المباريات في الموسم المنتهي.

جدير بالذكر أن ميندي المولود في 8 يونيو 1995 (26 سنة) بدأ مسيرته الاحترافية في نادي لوهافر الفرنسي في 2013، ومنه انتقل إلى أولمبيك ليون في 2017، ثم استقر به المقام منذ عامين في ريال مدريد. وانضم ميندي لمنتخب فرنسا في عام 2018، ولكنه لم يلعب سوى 7 مباريات دولية.