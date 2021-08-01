تشيلسي يحسم ودية «ديربي لندن» أمام أرسنال

لندن (د ب أ)

حقق تشيلسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فوزاً معنوياً 2-1 على جاره اللدود أرسنال في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم «الأحد»، في إطار استعداداتهما لخوض الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح النجم الألماني كاي هافيرتز، صاحب هدف التتويج بدوري الأبطال في الموسم المنصرم في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي بنهائي المسابقة القارية، التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 26، وأدرك السويسري جرانيت تشاكا التعادل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 69، إلا الفريق الملقب بـ «المدفعجية» لم يهنأ بهذا الهدف كثيراً، بعدما أحرز تامي أبراهام الهدف الثاني لتشيلسي، الذي حسم «الديربي اللندني» لمصلحته في النهاية.

يذكر أن الفريقين سوف يلتقيان مجدداً بالدوري الإنجليزي الممتاز في 21 أغسطس الجاري ضمن المرحلة الثانية للبطولة.

ويفتتح تشيلسي الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي أمام ضيفه كريستال بالاس في 14 أغسطس، وذلك بعد ثلاثة أيام من خوضه مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام فياريال الإسباني، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي، بالعاصمة الأيرلندية الشمالية بلفاست.

في المقابل، يبدأ أرسنال، الساعي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عنه منذ موسم 2003/ 2004، مشواره في المسابقة العريقة، أمام مضيفه برينتفورد، الوافد الجديد للبطولة.