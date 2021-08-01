الزمالك في بيان: نرفض الانزلاق إلى «لغة الصغار»

القاهرة (د ب أ)

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، تمسكها الشديد بالدفاع عن حقوق أبنائها، واستعدادها التام للدفاع عنهم بشتى الطرق والسبل.

وذكرت إدارة الزمالك في بيان عبر موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم «الأحد»، أنه انطلاقاً من الثوابت الوطنية والأخلاقية، تم الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، والتعاون في الحفاظ علي قيم الروح الرياضية، والذي تجلى في العديد من المواقف التي شهدت تجاوزات مباشرة وغير مباشرة من الآخرين، وخرقاً منهم لما يجب أن يسود الوسط الرياضي من مفاهيم سامية.

وأضافت «مع التزامنا بالروح الرياضية، فإن البعض ممن يتولى موقع المسؤولية في الوسط الرياضي يبدو أنه لم يفهم الرسالة، فذهب بغير وعي وبرعونة يفتعل الأزمات، ويثير الخلافات، ويحرض على الفتنة بنظرة قاصرة تفتقد الحكمة والبصيرة، مستهدفاً غايات شخصية، هي أبعد ما تكون عن المصلحة العامة، وإلى هؤلاء ممن غرهم الحلم وسعة الصدر وحسن الخلق، نقول إن من يرتكب الحماقة، ومن يدعمها بأي طريقة، ولو بالسكوت وغض الطرف عنها، جميعهم في الإثم سواء».

وأوضحت «لقد تعاملنا بما نحن أهل له من نبل الغاية وشرف الوسيلة، فإن لم يكن ذلك يروق لكم أو لا تقدرونه، فهل تريدون أن تأتي ساعة نتبع معكم فيها منهجاً آخر لم نعتده، ولكن يبدو أنه لكم أجدى».

وتابعت «نادي الزمالك يرفض أن ينزلق إلى لغة الصغار العوام، حيث المشاحنات والتراشق بما لا يليق من العبارات، وافتعال معارك وهمية، يعلو فيها الصوت ليبدو فيها صاحبه منتصراً».

وأكدت إدارة الزمالك «إننا نطالب جميع الأطراف أن يفهموا لغتنا ويقدروها، فلا يعمد أحدهم إلى تشويه الحقائق، وتضليل الجماهير وإثارة عاطفتهم ودغدغة مشاعرهم للاستقواء بهم من غير حق في مواجهة الآخرين، ونذكر أن ثمة فارق كبير بين ما نلتزم به من احترام إرادة الجماهير الواعية، ومخاطبتهم بشفافية، وبين ما يفعل هؤلاء.. وندعو الجميع إلى الارتقاء

فوراً لمستوى المسؤولية، وأن يضطلع كل طرف بواجباته من غير تحايل أو مواربة».

وأضافت أن نادي الزمالك يؤكد أنه ومع تمسكه غير المشروط بمبادئه لن يتوانى في الدفاع عن حقوقه، وحقوق أبنائه ومحبيه في كل مكان.

وشددت: «في هذا السياق يؤكد النادي دعمه التام وتقديره لكافة الإعلاميين الداعمين له بحق وموضوعية، ورفضه لكل محاولات الترهيب التي تستهدف إثناءهم عن أداء رسالتهم الإعلامية، كما يرفض بأشد العبارات أي محاولة للإساءة إلى أي من أبنائه أو منتسبيه أياً كانت صفتهم أو موقعهم، وسوف يتخذ النادي كل السبل في هذا الشأن».