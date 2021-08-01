التصويت 4 أيام على جوائز رابطة المحترفين

أبوظبي (وام)

ينطلق غداً «الاثنين» التصويت على جوائز رابطة المحترفين للموسم الرياضي 2020-2021، ويستمر حتى 5 أغسطس الجاري، تمهيداً لإعلان القوائم النهائية للمرشحين، ومن ثم الفائزين في حفل يقام خلال الشهر الحالي قبيل انطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

وأكدت الرابطة بهذه المناسبة أن التصويت سيتم على غرار السنوات الماضية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وتطبيقات الرابطة على الهواتف الذكية، بمشاركة مفتوحة أمام ممثلي الأندية، وهما قائد ومدرب الفريق، والإعلام والجماهير.

كانت النسخة الأولى من الجوائز قد انطلقت موسم 2012-2013 وتم حجبها الموسم الماضي لعدم استكمال المسابقة، وتنقسم فئاتها إلى ثلاث جوائز بناء على الإحصائيات، جوائز حسب المعايير، وأخرى حسب التصويت. وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلا من الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجماهير، أجمل هدف وأفضل منصة رياضية إلكترونية، بالإضافة إلى الجائزة التي تم استحداثها هذا الموسم، وهي الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة.

فيما تضم الجوائز المبنية على الإحصائيات فريق الأحلام، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً وجائزة المدير الفني لفانتاسي دورينا.

أما الجائزة وفق المعايير فهي جائزة أفضل ناد محترف للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، والعقوبات الإدارية، والتعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

وأوضح حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، أن جوائز الرابطة جاءت لمكافأة المجتهدين من خلال اعتماد منهجية التحفيز وإبراز جهود المتفوقين في مختلف الفئات، ليكون هذا التكريم أفضل دافع لهم قبل انطلاق الموسم الجديد. من ناحية أخرى فإن فتح المجال للتصويت في بعض الفئات، من شأنه أن يعزز أهمية دور الجماهير في إيصال الصوت لاختيار اللاعبين المميزين، من خلال متابعتهم للمنافسات على مدار الموسم، مع الأخذ بالاعتبار المعايير الفنية التي تأتي بالمقام الأول في عملية وضع قوائم المرشحين النهائية.