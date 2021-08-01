«مولودية الأوكسجين» بديل «حفل المئوية»!

الجزائر (أ ف ب)

قرّر أنصار نادي مولودية الجزائر، عميد أندية كرة القدم الجزائرية، التخلي عن الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الفريق والتبرع بالمال المخصص لذلك من أجل توفير أسطوانات الأوكسجين لمرضى «كوفيد-19».

وقال نائب رئيس لجنة الأنصار في مولودية الجزائر حميد عتماني «هذه الذكرى المئوية ستكون ذكرى «مولودية الأوكسجين» من خلال عمل تضامني كبير».

وأوضح عتماني إن أنصار نادي العاصمة الجزائرية قرروا خلال اجتماع تحضيري مؤخراً لهذه الذكرى، ونظراً لحجم الأزمة الصحية، إعطاء الأولوية للمرضى، من خلال توفير أقصى قدر من أسطوانات الأوكسجين وربما الأدوية.

واختار الأنصار التبرع بالمبالغ التي تم جمعها بشكل فردي من قبل «الألتراس» والمحسنين للنادي «لصالح مرضى كوفيد قبل 7 أغسطس»، الذكرى المئوية للمولودية.

ومنذ يوم الخميس، تشاركت صفحات الإنترنت الخاصة بأنصار مولودية الجزائر - أقدم ناد جزائري تأسس عام 1921 - المنشورات حول هذه المبادرة.

وسيتم تخصيص الأموال التي كانت ستُستخدم في الحفلة لشراء تكثيف الأوكسجين، كما وعدت صفحة فيسبوك «مولودية 100%» التي تضم أكثر من 200 ألف مشترك من عشاق الأخضر والأحمر.

وستكون هذه «أروع ذكرى مئوية لناد في العالم، هذه هي قيم ومبادئ فريقنا منذ إنشائه قبل 100 عام»، بحسب منشور.

وتم إنشاء نادي مولودية الجزائر في 7 أغسطس 1921، خلال الحقبة الاستعمارية، ومقره باب الواد، حي شعبي في الجزائر العاصمة، ويُعرف بـ «نادي الشعب»، نظراً لوجود أنصار له في كل أرجاء البلاد، وهو من أكثر النوادي تتويجاً بالبطولة الجزائرية.

كما ذكر هذا المنشور أن «الاحتفال بالذكرى المئوية، بينما يمر الشعب الجزائري بحالة مأساوية سيكون أمراً مخزياً، وسيبقى وصم عار في جبين كل مشجع لنادينا».

وفي كل عام، يحتفل أنضار المولودية بالذكرى السنوية لناديهم بالمفرقعات والألعاب النارية في باب الواد.

وتواجه الجزائر موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا، ما تسبب في أزمة أوكسجين للمرضى في بيوتهم، وحتى في بعض المستشفيات بسبب مشاكل في إدارة المخزون وتوزيعه.

وبدأ المتطوعون في تنظيم أنفسهم لإغاثة المرضى في أماكن عدة من البلاد، كما قام رجال أعمال بتوزيع أسطوانات الأوكسجين مجاناً.

وفي مواجهة الطلب الملح، وعد رئيس الوزراء أمين بن عبد الرحمن باستيراد أكثر من 160 ألف لتر من الأوكسجين بالإضافة إلى عشر وحدات إنتاج بسعة 20 ألف إلى 40 ألف لتر يومياً، كما سيتم استيراد أيضاً الآلاف من مكثفات الأوكسجين.