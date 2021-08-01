العيوني.. دموع وابتسامة!

طوكيو (د ب أ)

أعرب العداء التونسي عبد السلام العيوني عن حزنه لخروجه من تصفيات سباق 800 متر عدو للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020.

لكن العيوني في الوقت ذاته أكد أنه سعيد بتحقيق رقم قياسي على المستوى التونسي عبر تسجيل دقيقة واحدة و99ر44 ثانية خلال التصفيات.

وأوضح العيوني في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية أنه كان يتطلع منذ أكثر من عامين لتحسين رقمه الشخصي وتحطيم الرقم القياسي على المستوى الوطني، قبل أن يحقق ذلك في طوكيو، وهو الأمر الذي خفف بشكل نسبي من وطأة الخروج من السباق الأولمبي.

وأشار العيوني إلى أن أزمة جائحة كورونا تسببت في حرمانه من السفر لخوض معسكرات خارجية والمشاركة في البطولات الدولية بعدما قررت العديد من الدول غلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران.

وشدد العداء التونسي على أنه استفاد من مشاركته في طوكيو وسيحاول استغلال هذه المشاركة في تطوير أدائه من أجل المستقبل.