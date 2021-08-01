جاكوبس فاجأ العالم بـ «الانتصار المذهل»!



طوكيو (وكالات)

أحرز الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس سباق 100 متر المرموق في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، ليخلف الأسطورة الجامايكية أوسين بولت الذي هيمن على هذا السباق في النسخ الثلاث الأخيرة بين 2008 و2016.

وأنهى جاكوبس السباق بزمن 9.80 ثانية متقدماً على الأميركي فريد كيرلي (9.84 ثانية) الذي حصد الفضية والكندي أندري دو جراس (9.89 ثانية) الفائز بالبرونزية.

وفاجأ جاكوبس العالم ليفوز بذهبية سباق 100 متر للرجال، ويصبح أول إيطالي يحقق اللقب الأبرز في سباقات العدو بزمن أوروبي جديد بلغ 9.80 ثانية.

وأرسل جاكوبس تحذيراً للجميع في الدور قبل النهائي، عندما حقق زمناً أوروبياً جديداً، وهو 9.84 ثانية، ليكون أول إيطالي يبلغ النهائي على الإطلاق، ورغم ذلك لم يكن مرشحاً للفوز.

وبعد استبعاد البريطاني زارنل هيوز بسبب بداية خاطئة انطلق جاكوبس بقوة وحافظ على صدارته ليحقق انتصاراً مذهلاً.

وحقق كيرلي، الذي كان يأمل أن يكون أول أميركي يحقق اللقب منذ جاستن جاتلين في 2004، زمناً شخصياً جديداً، وهو الأمر ذاته لدى جراسي.

واحتل الصيني سو بينج تيان المركز السادس، بعدما حقق أفضل زمن آسيوي في الدور قبل النهائي وهو 9.83 ثانية.