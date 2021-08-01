الإمارات تستضيف معسكر منتخب السودان

دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلن اتحاد كرة القدم عن استضافة معسكر منتخب السودان، في إطار تحضيرات «صقور الجديان» لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وبطولة كأس العرب فيفا 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اتحاد كرة القدم والاتحاد السوداني، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، والدكتور حسن محمد عبدالله برقو رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد السوداني والوفد المرافق له.

وجرى خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل المعسكر الإعدادي للمنتخب السوداني من 20 إلى 27 أغسطس الحالي، يخوض خلاله «صقور الجديان» مباراتين وديتين أمام النيجر يومي 22 و26 أغسطس، كما تم الكشف عن الطقم الجديد الذي يظهر به المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2022، والذي قدمه اتحاد كرة القدم هدية إلى الاتحاد السوداني.

وأشاد محمد عبد الله هزام الظاهري بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن استضافة معسكر المنتخب السوداني تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وثمن الظاهري إسهامات الجالية السودانية، خاصة في الجانب الرياضي، لافتاً إلى البصمة الواضحة للاعبين السودانيين في بدايات الكرة الإماراتية.

وأعلن الأمين العام عن وضع برتوكول صحي للحفاظ على سلامة أعضاء البعثة السودانية أثناء وجودها في الدولة، إضافة لتجهيز الملاعب الخاصة بالتدريبات والمباريات الودية التي يخوضها المنتخب السوداني، متمنياً أن يعيد المعسكر سيناريو نجاح «كلاسيكو» الكرة السودانية الذي جمع بين الهلال والمريخ عام 2018، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ومن جانبه، رفع الدكتور حسن برقو، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على توجيهاته الكريمة الخاصة بتوفير جميع المتطلبات التي يحتاجها المنتخب السوداني.

وقال: شكرنا يمتد إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حيث يحرص اتحاد الكرة على دعم المنتخب السوداني، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، كما نتقدم بالشكر إلى الأمين العام وفريق عمله على جهودهم الكبيرة من أجل إنجاح المعسكر.

وتوقع برقو أن يعود المعسكر الإعدادي بفوائد كبيرة على المنتخب السوداني، بعدما توفرت له كل أسباب النجاح، بعد أن قام الاتحاد الإماراتي بتلبية جميع المتطلبات التي يحتاجها المنتخب.