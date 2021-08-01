29 لاعباً في قائمة منتخب الجو جيتسو لجولة ميامي جراند سلام

لوس أنجلوس (وام)

يدخل منتخب الجو جيتسو الموجود حالياً في معسكر خارجي بمدنية لوس أنجلوس، مرحلة الإعداد الأخيرة للمشاركة في جولة ميامي جراند سلام التي تنطلق الأحد المقبل وتأتي في إطار الاستعداد لبطولة آسيا المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل، وبطولة العالم بإشراف الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى النسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية نوفمبرالقادم.

وكان منتخب الجو جيتسو قد بدأ معسكره بالتجمع في أبوظبي 26 يونيو الماضي، ثم التوجه إلى دبي والبقاء بها حتى 28 من نفس الشهر، ومن ثم السفر إلى مدينة لوس أنجلوس، للتدريب بشكل يومي على فترتين ضمن برنامج مكثف يستهدف رفع كفاءة اللاعبين بدنياً وفنياً ووضعهم في حالة استعداد كامل لكافة الاستحقاقات الدولية، بهدف صعود منصات التتويج وحصد الميداليات وتحقيق الإنجازات في كل المحافل.

وتضم بعثة المنتخب الوطني في لوس أنجلوس 29 لاعباً هم: محمد طلال، ومحمد الكتبي، وسهيل تركمان، وراشد الشحي، وسعود الحوسني، وزايد الشحي، وسلطان الكتبي، وإبراهيم المنصوري، وفرج العولقي، ومايد الشحي، وعمر السويدي، وذياب النعيمي، وزايد الكثيري، وعبيد النعيمي، ومحمد المنهالي، وعمر الفضلي، وعبد الرحمن البرغوثي، ومحمد السويدي، وسلطان الحوسني، وعبد الرحمن الشمري، وعلي المحيربي، وعبدالله الجنيبي، ومحمد العمري، وكامل الغفري، وسعيد الحاج، وسالم زايد، ومهدي العولقي، وحامد الهنائي، وهزاع فرحان.

ويرأس البعثة مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية، وتضم معه الجهاز الفني المكون من البرازيلي رامون ليموس المدير الفني ومواطنه المساعد هيبا مار، والمدربين المواطنين إبراهيم الحوسني ومحمد القبيسي، والإداري عبد الله الشامسي.

وأكد مبارك المنهالي أن تعليمات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، كانت واضحة لاستثمار المرحلة الراهنة في رفع كفاءة اللاعبين لأعلى مستوى، وتجهيزهم للمشاركات الدولية بأفضل صورة، وأنه على ضوء ذلك فإن الجدول اليومي للتدريبات في المعسكر يبدأ في الساعة السادسة والنصف صباحاً، ويشهد تطبيق نظام غذائي صحي حدده سلفاً اختصاصي التغذية لكل لاعب وفقاً لحالته الخاصة، وتدريبات صباحية ومسائية بواقع ساعتين ونصف في الصباح، ومثلهما في المساء، وفقرة اللياقة البدنية والعلاج الطبيعي، وجلسات مساج، وذلك باستثناء يوم راحة أسبوعي هو يوم الأحد.

وعن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة اللاعبين. قال المنهالي: إن كل البعثة منذ وصولها إلى لوس أنجلوس تخضع لفحوصات طبية دورية، ولا تختلط إلا بمن تم التأكد من خضوعهم لفحوص مماثلة من عدد من الأكاديميات البارزة في الولايات المتحدة الأميركية، وهناك انضباط كامل من اللاعبين في المعسكر، حيث لا يوجد أي خروج من مواقع الإقامة والتدريب، أو اختلاط بأي شخص من الخارج، والأمر المهم أيضاً أننا أجرينا فحص دم «أوريكو» للاعبين بمعرفة بيت خبرة عالمي في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الفحص الذي يشرف عليه خبراء متخصصون يحدد بشكل واضح احتياجات كل لاعب من عدد ساعات النوم اليومية، والفيتامينات التي يحتاجها، ويعالج نقاط الضعف الفسيولوجي عند كل لاعب من أجل تجنيبه الإصابات، كما أن هذا النوع من الفحص للدم يساعد على تحديد المدة الزمنية التي يحتاجها كل لاعب من التدريبات البدنية.

وعن مكاسب المعسكر، يقول المنهالي: إن المعسكر حقق أهدافه حتى الآن في رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، والاطمئنان على جاهزيتهم للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة، فضلاً عن الانضباط الكامل من اللاعبين في كل مراحل المعسكر الذي يعد واحداً من أطول وأكبر المعسكرات الخارجية في مسيرة رياضة الجو جيتسو، بالإضافة إلى الاحتكاك واكتساب الخبرة من عدد من اللاعبين المعروفين لنخبة الأكاديميات الأميركية وأبرزها «آرت في جو جيتسو»، و«ميراتي».