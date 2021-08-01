«ضحية» أصاب هاميلتون بالذهول!

لندن (د ب أ)

قال البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في سباقات سيارات «فورمولا-1»: إنه مذهول بعد وفاة أحد الحراس المتطوعين خلال ملتقى سباق في حلبة «براندز هاتش» في بريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أن الحادث وقع خلال حدث أقيم على مضمار «كينت» أمس «السبت».

وفي رد فعل على الحادث اليوم «الأحد»، كتب هاميلتون على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال تواجده في المجر لخوض سباق الجائزة الكبرى المجري، أن قلبه مع عائلة الحارس المتطوع.

وكتب على إنستجرام: «شعرت بالذهول لسماع وفاة أحد المتطوعين في حلبة براندز هاتش».

وأضاف: «هؤلاء الحراس المتطوعون هم من يجعلون التسابق ممكناً، إنهم أبطال، قلبي مع عائلته».

وذكر متحدث رسمي باسم شرطة كينت أنه تم استدعاء قوات الشرطة عقب حادث تصادم بين سيارة واثنين من المارة في براندز هاتش، وقال إن الضباط حضروا المشهد وأجروا تحقيقات بدون الإبلاغ عن ملابسات مريبة.