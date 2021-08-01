بروميل.. «قمة الفشل» في «أسرع البشر»!

طوكيو (أ ف ب)

أقصي الأميركي ترايفون بروميل المرشح الأبرز للفوز في سباق 100 متر المرموق في نصف نهائي المسابقة بأولمبياد طوكيو اليوم «الأحد»، ما يزيد الضبابية حيال «وريث» الأسطورة الجامايكي أوسين بولت.

واحتل بروميل المركز الثالث، في ثاني نصف نهائي مسجلاً 10.0 ثوان، لم تكن كافية له.

وحقق الصيني سو بينغتيان رقماً آسيوياً 9.83 ثانية، متقدماً على الأميركي روني بيكر «9.83 ثانية أيضاً».

وتأهل الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس بوقت 9.84 ثانية، وهو رقم قياسي أوروبي جديد، كما تبعه الجنوب إفريقي أكاني سيمبين «9.90 ثانية».

عند الساعة 21:50 في التوقيت المحلي «12.50 ت ج»، سيتعرف العالم على «وريث» بولت في 100 متر، بعد أن فرض الأخير نفسه الأفضل في التاريخ حاصداً ذهبية هذا السباق و200 متر في ثلاث دورات أولمبية توالياً بين 2008 و2016.