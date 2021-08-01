السماحي: مشاركة المطروشي في «سباحة طوكيو» بداية التميز

أحمد جمال الدين (طوكيو)

اختتمت مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حتى الأحد المقبل، بمشاركة 11839 رياضياً، وشارك وفدنا في 4 ألعاب بـ 5 لاعبين، هم سيف بن فطيس «الرماية»، واحتل المركز الـ 24 في مسابقة الاسكيت برصيد 117 نقطة، وفيكتور سكرتوف وإيفان رومانكو «الجودو»، وغادر اللاعبان من دور الـ 32 لوزن تحت 73 كيلو جراماً، ووزن تحت 100 كيلو جرام على الترتيب.

وسجل يوسف المطروشي الذي جاء في المركز الـ 50 لسباحة 100 متر حرة زمن 51:50 ثانية، بعد ظهور جيد في أولى مشاركاته الأولمبية، كما ودع العداء محمد حسن النوبي المنافسات عقب تسجيله 10:59 ثانية، في الجولة التمهيدية، ليتأهل إلى الجولات الختامية التي شهدت تحقيقه 10:64 ثانية في المركز الثامن.

ولم ينجح لاعبونا في إضافة أي جديد إلى رصيدنا من الميداليات الأولمبية، بعد ذهبية الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في الحفرة المزدوجة «دبل تراب»، في أثينا 2004، وبرونزية سيرجيو توما «الجودو» في ريو دي جانيرو 2016.

وأكد ناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو والمصارعة، أن دورات الألعاب الأولمبية لها خصوصية والطابع المختلف عن بقية الاستحقاقات، خاصة رياضة الجودو التي يصعب فيها توقع البطل والخاسر، نظراً لتقارب المستويات، حيث إن تفاصيل بسيطة للغاية من الممكن أن تحسم الميداليات لبعض اللاعبين، في الوقت الذي يبتعد التوفيق فيه عن الآخرين، بالرغم من قوة مستواهم وجاهزيتهم، والأمر يكون غير معروف عند وجود أفضل 20 لاعب في العالم، وفي الألعاب الأولمبية الحالية العديد من الأبطال الأولمبيين السابقين وأبطال العالم غادروا المحفل الأولمبي، من دون تحقيق ميدالية ملونة، وخرجوا من الأدوار التمهيدية، وكذلك العديد من الدول القوية وصاحبة الباع الطويل في رياضة الجودو مثل أذربيجان وكازاخستان وروسيا المشاركة بكافة الأوزان، والتي لم تحقق أي ميداليات حتى الآن، حيث تبلغ ميزانية إعداد لاعبي الجودو في روسيا 100 مليون دولار للأربع سنوات، بمعدل 25 مليون دولار للعام الواحد.

وأكد اللواء محمد عبدالله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، ضرورة وجود برنامج مبتكر، يضمن الارتقاء بمستوى «أم الألعاب»، ويحتاج إلى منظومة مبنية على نظام مؤسسي حوكمي، مشيراً إلى أن الإمارات وفقاً لرؤيتها وضعت استراتيجية، لأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، ومن ضمن ذلك الارتقاء برياضة الإمارات للمنافسة على المستوى الدولي، خاصة في المشاركات الأولمبية وتحقيق الإنجازات.

وأضاف المر: «نعمل حالياً في الاتحاد على استحداث استراتيجية تتضمن مجموعة من المحاور أبرزها الاهتمام باللعبة داخل الأندية وصناعة الأبطال ودعم الرياضة المدرسية وتطوير رياضة ألعاب القوى النسائية وتوطين الحكام والمدربين».

ويرى سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة أن مشاركة المطروشي في الأولمبياد بمثابة البداية الجديدة للسبّاح الباحث عن التميز في عالم رياضة السباحة، مشيراً إلى أن الدعم الذي وجده الاتحاد من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية كان دافعاً لتأهيل اللاعب واقترابه من رقم التأهل الأولمبي في بطولة مصر الدولية، حيث يملك المطروشي ما يقارب من 35 رقماً قياسياً باسمه، وهو ما يعني أنه الأفضل في تاريخ السباحة الإماراتية حتى الآن بالأرقام التي حققها وهو لم يتجاوز 19 عاماً.

وأشار أحمد الطيب مدير وفد الإمارات أن السباح المطروشي سيكون رقماً صعباً لرياضة الإمارات، نظراً لما لمسه الجميع من حماس وشغف كبيرين لديه، مؤكداً أنه سيكون من الرياضيين الذين نعول عليهم في تحقيق أرقام مميزة خلال المرحلة المقبلة وتحقيق ميدالية آسيوية لسباحة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية العام المقبل، كما أننا على ثقة في تأهله بأولمبياد باريس عام 2024 من خلال أرقامه الشخصية ومستواه المشرف والمتطور دون انتظار بطاقات دعوة.