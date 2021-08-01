جيشكه.. نهاية «سجن العزل»!

طوكيو (د ب أ)

قال الدراج الألماني سيمون جيشكه، إنه أخيراً تم السماح له بترك الحجر الصحي في الفندق وأن يعود لبلاده من أولمبياد طوكيو.

وثبتت إصابة جيشكه «35 عاماً» بفيروس كورونا يوم 23 يوليو رغم أنه تم تطعيمه، وذلك قبل يوم واحد من خوض منافسات سباق الطريق، ومنذ ذلك الوقت ظل الدراج في الحجر الصحفي بالفندق.

وكتب جيشكه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نهاية أكثر رحلة غير مفيدة في مسيرتي، متحمس للغاية للخروج من الحجر الصحي والعودة لبلادي.

ولكن بعد أن ظل محبوساً لفترة طويلة ويتم تقديم فطار متوسط له، وكان يصل إليه بدون سكاكين وهو ما جعله يضطر لاستخدام مبرد أظافر للتقطيع، تلقى مفاجأة سيئة أخرى بعد أن أصبح حراً.

وكان من الممكن أن يظل جيشكه داخل الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، ولكن بعد نتيجتين سلبيتين، تم السماح له بالمغادرة مبكراً.

وبعد انتقادات للفندق المغلق، تحسنت الظروف بشكل ما في أيامه الأخيرة، ولكنه قال لوكالة الأنباء الألمانية إنه بدأ يشعر أنه في سجن.