«اسنشيال كوالتي» لجودلفين بطل جيم داندي بأميركا

أبوظبي (الاتحاد)

توج المهر «اسنشيال كوالتي» لجودلفين بإشراف براد كوكس، وقيادة لويس سايز، بطلاً لسباق جيم داندي ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1800 متر البالغة جائزته 600.000 دولار، الذي أقيم بمضمار سراتوجا سبرنج الأميركي.

ورفع المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، رصيد انتصاراته إلى سبعة، من أصل ثماني مشاركات، متضمنة الجولة الثالثة من التاج الثلاثي الأميركي بيلمونت ستيكس للفئة الأولى، ليرفع مكاسبه المالية إلى 3.545.144 دولار. وجاء تفوق «اسنشيال كوالتي» المنحدر من نسل «تابيت» بفارق نصف طول علي «كيب مي ان مايند» بقيادة جويل روزاريو،

وقطع البطل مسافة السباق، في زمن وقدره 1:49:92 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «ماسكوبارادا» بقيادة ميجيل مينا. وقال المدرب كوكس:«إنه يحمل وزناً أكثر قليلاً مما كان عليه في طريقه إلى الديربي أو بيلمونت، لذا أعتقد أن هذا كان اختباراً جيدًا بالنسبة له، ونأمل أن نتمكن من رؤية المزيد من ذلك خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. ونسعى للحصول على بعض التأسيس من هذا السباق فيما يتعلق باللياقة البدنية، لقد كان مساراً صعباً وقد أنجز المهمة».

وكان هذا الفوز هو رقم 6909 متضمناً 344 انتصاراً للفئة الأولى، لفريق جودلفين منذ تأسيسه في عام 1992، وسيكون الهدف المقبل للمهر «اسنشيال كوالتي» سباق ترافيرس ستيكس للفئة الأولى 28 أغسطس الجاري.

ويسعى «اسينشيال كوالتي» بطل خيول السنتين في الموسم الماضي، لتأكيد مكانته كأفضل خيول الثلاث سنوات في أميركا الشمالية في موسم حافل بالأحداث للجيل الكلاسيكي من خيول جودلفين في كلا جانبي الأطلنطي.

ويعد «اسنشيال كوالتي» المولود الرابع وأول فائز بسباق ستيكس مصنف للفرس «دلايتفول كوالتي»، ولديها مهرة من نسل «انكل مو» تبلغ من العمر سنتين ولم تشارك في السباقات.