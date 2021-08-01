«يد البحرين» بين «الثمانية الكبار»

طوكيو (أ ف ب)

بلغ منتخب البحرين الذي يشارك للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية في مسابقة كرة اليد، الدور ربع النهائي، على الرغم من خسارته في مباراته الأخيرة أمام نظيره المصري 20-30 «الشوط الأول 15-7»، وتحقيقه فوزاً وحيداً في دور المجموعات، وذلك بفضل فوز اليابان على البرتغال 31-30 في الجولة الأخيرة.

وكانت البحرين حققت فوزها الوحيد على اليابان 32-30، فتأهلت بفضله لمواجهة فرنسا بعد حلولها في المركز الخامس في مجموعتها.

والتقى المنتخبان الفرنسي والبحريني مرة واحدة في بطولة العالم عام 2011، وانتهت المباراة بفوز لفرنسا 41-17.

وبهذا الفوز، ينهي المنتخب المصري دور المجموعات في المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الدنمارك، في حين حلت البحرين رابعة، ويتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ومرّة جديدة فرض نجم المنتخب المصري المخضرم أحمد الأحمر نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 5 أهداف، معززاً سجله كأفضل هداف لمنتخب بلاده في دورات الألعاب الأولمبية مع 83 هدفاً.

وأعرب مدرب البحرين الآيسلندي آرون كريست يانسون عن سعادته، لتحقيق فريقه هذا الإنجاز في باكورة مشاركاته الأولمبية، بقوله: «نحن فخورون جداً، إنه إنجاز كبير للبحرين بلوغها الدور ربع النهائي، بالنسبة إلينا بلوغ ربع النهائي، هو بمثابة إحراز اللقب بالنسبة إلى منتخبات أخرى».

ودخل لاعبو المنتخب البحريني مباراتهم مع مصر، وهم يدركون بأنهم حجزوا بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بعد انتهاء مباراة اليابان والبرتغال بفوز الدولة المضيفة.

كشف المدرب الآيسلندي عن هذا الأمر بالذات بقوله: «شكّل هذا الأمر مشكلة، لأنه كان يتعيّن على اللاعبين السيطرة على مشاعرهم، كما أن الضغوطات والتوتر الذي رافق خوض المباراة ضد مصر زال نهائياً».

وأضاف: «قبل نهاية مباراة اليابان والبرتغال، تركت مكاني أمام الشاشة الصغيرة، لأنني لم أكن أريد أن أتابع نهايتها، وما يمكن أن يرافقها من توتر، لا سيما بأنني كنت أريد التركيز على مباراة فريقي».

وأوضح: «ثم جاء مساعدي ومدير المنتخب مسرعين إلى مكان إحماء الفريق ليبلغاني بالنتيجة وهما يحتفلان، أرادا إعلام اللاعبين بالتأهل، ولكني حافظت على هدوئي وتركيزي».

من جهته، أضاف الأحمر «37 عاماً» عن نتائج فريقه في دور المجموعات، والذي كان حسم تأهله في الجولة السابقة بفوزه على نظيره السويدي 27-22 «إنها أفضل نتيجة لنا في هذا الدور في الألعاب الأولمبية مع حصدنا لثماني نقاط «4 انتصارات في 5 مباريات».

وأضاف: «سنلتقي مع ألمانيا في الدور التالي، وستكون مباراة قوية، لكننا واجهنا المنتخب الألماني في مباراة ودية قبل الألعاب وفزنا بفارق هدفين».

وتابع: «إذا أردت أن تلعب من أجل ميدالية، يتعيّن عليك مواجهة منتخبات صعبة» كاشفاً بأن الألعاب الأولمبية في طوكيو «هي الأخيرة لي، وبالتالي أريد أن أنهيها في القمة».