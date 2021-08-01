اتحاد الجو جيتسو يطلق موقعه الإلكتروني بحلّة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو الستار عن موقعه الإلكتروني ذي التصميم الجديد والعصري الذي أعاد إطلاقه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويتيح الموقع الإلكتروني الجديد لزائريه سهولة التصفح والتفاعل مع محتوياته، وتعزيز المعارف المتصلة برياضة الجو جيتسو والوصول إلى المعلومات عبر خطوات يسيرة، وبما ينسجم مع تطلعات المتعاملين وممثلي وسائل الإعلام والشركاء.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد نحو تعزيز دوره في الوصول إلى جميع الشرائح المجتمعية عبر بوابة تفاعلية مبتكرة تضع في متناولهم معلومات وافرة حول كل ما يتعلق برياضة الجو جيتسو في الدولة، والاطلاع على أجندة الاتحاد الزاخرة بالفعاليات والبطولات، إلى جانب التعرف على مراكز التدريب المعتمدة، وأحدث اللوائح والسياسات والتشريعات الهادفة إلى تطوير هذه الرياضة.

وأضاف: الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة سيشكل حلقة وصل بين الاتحاد وعشاق رياضة الجو جيتسو وغيرهم من المهتمين، ويعتبر منصة تمكنهم من متابعة كل جديد لحظة بلحظة، فضلاً عن الرد على استفساراتهم بشكل مباشر وبطريقة يسيرة ومرنة، إضافة إلى خاصية المتابعة المباشرة لأهم الأحداث والبطولات التي ينظمها الاتحاد.

ونوه بأن الاتحاد يهدف من خلال الموقع الإلكتروني الجديد للوصول إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم، وأن يكون بمثابة الوجهة الأولى على الشبكة الرقمية التي يتفقدها عشاق الجوجيتسو للحصول على المعلومات حول أهم البطولات والأحداث العالمية، والتي تعتبر العاصمة أبوظبي موطناً لها.

وحرص الاتحاد عند تصميم الموقع الجديد على توفير جميع المتطلبات الكفيلة بإثراء تجربة المتعاملين، بما يواكب التطور التقني، وتوفير قنوات تواصل ملائمة تتيح لزائري الموقع الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها دون عناء، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات والمحتوى.