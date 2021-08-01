اتفاقية شراكة بين نادي الإمارات والجامعة الأمريكية

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقع نادي الإمارات اتفاقية شراكة وتعاون مع الجامعة الأمريكية برأس الخيمة لتوفير منح دراسية للاعبي النادي المميزين علمياً ورياضياً وتبادل التدريب الميداني بين الجهتين، وكذلك تبادل استخدام المرافق الرياضية والفعاليات والأنشطة المختلفة.

تهدف الاتفاقية لتعزيز جهود نادي الإمارات الرامية لرفع الكفاءة في كافة أنشطة النادي، تنفيذاً للتوجيهات والخطط المرسومة حتى يصبح النادي نموذجاً للأندية الرياضية الناجحة.

وثمن يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة هذه الخطوة، موضحاً أن الجامعة تصنف ضمن المؤسسات التعليمية الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، وأنها إحدى الوسائل لتعزيز قيمة الابتكار والتطوير سعياً لبلوغ أعلى معايير العمل الرياضي والإداري، من أجل تعزيز التعاون والمشاركة في مجموعة من المبادرات، بما في ذلك التدريب الميداني، والمشاريع والفعاليات والأنشطة الأكاديمية، والبحوث العلمية وبرامج التوعية. وأضاف: هذه الجامعة رائدة في الدراسات العلمية والمتقدمة، وستساعد منسوبي النادي من التطور المهني مهنياً وأكاديمياً وتوظيف خبراتهم المكتسبة ومساعدة النادي بها، بما يمكن من استدامة الأداء المتميز. وتأتي هذه الشراكة في سياق حرصنا على تطبيق المسؤولية الاجتماعية، والتي لطالما كان نادي الإمارات سباقاً في تنفيذها، حيث تأتي هذه المبادرة اتساقاً مع رؤية واستراتيجية النادي التي تهدف إلى إثراء وترسيخ التعاون مع المؤسسات في جميع المجالات، لتحقيق الأهداف الوطنية في جميع الجوانب الثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية.