يافي إلى نهائي «الموانع» بـ «الزمن الأسرع»



طوكيو (أ ف ب)

سجّلت العداءة البحرينية موتيلي وينفريد يافي أسرع زمن في صفيات 3 آلاف متر موانع لتبلغ النهائي بسهولة في أولمبياد طوكيو.

وبلغ زمن يافي 9:10.80 دقائق لتكون بين 16 عداءة ستخوض النهائي يوم «الأربعاء».

ولدت يافي «21 عاماً» في كينيا وقررت تمثيل البحرين عام 2015، وامتلكت الأهلية للقيام بذبك في 2016.

وكانت يافي قد احتلت المركز الرابع في بطولة العالم 2019 في الدوحة بزمن 9:05.68 د، بعد سنة من إحرازها ذهبية الألعاب الآسيوية.

وسجّلت التونسية مروزى بوزياني أفضل توقيت شخصي لها «9:31.25 د»، لكنها احتلت المركز التاسع عشر غير المؤهل.