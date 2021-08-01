«ميسي» يواجه «مشهور» في كأس رئيس الدولة للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف مملكة بلجيكا غدا المحطة الخامسة ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ28 في مضمار ولينجتون باوستند، وسط مشاركة مجموعة قوية من نخبة الخيول العربية في لقاء التحدي المهم الذي يعكس مكانة الحدث وقيمته العالمية.

وتقام الكأس الغالية برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

وتعد المحطة البلجيكية الرابعة أوروبياً بعد فرنسا وإيطاليا والسويد، والخامسة في مجموع المحطات بعد أن بدأت سلسلة السباقات في أمريكا، حيث تشهد مشاركة 14 خيلاً في لقاء القمة الذي تلتقي فيه أفضل مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا بصفة عامة، في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

ويشهد سباق بلجيكا لقاء التحدي المثير الذي سيتجدد بين أبطال سباق جوهرة تاج زايد البالغة جائزته 5 ملايين درهم، والذي يعد من أغلى سباقات الخيول العربية في العالم ويقام ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، حيث سيجمع السباق بين بطل نسخة 2019 الجواد مشهور الخالدية ابن جلنار الخالدية والفرس أميرة الخالدية والعائدة لعذبه للسباقات للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، مع بطل نسخة 2020 الجواد ميسي ابن داحس الذي يعود للمالك كيرسميكرز تيمو، ومن المؤمل أن يحسم سباق القمة البلجيكية للكأس الغالية صراعهما المتواصل والتنافس المحتدم الذي يجمعهما طوال الفترات الماضية في كافة المضامير، حيث يقود مشهور الخالدية الفارس أدري دي فريس بإشراف المدرب فيليب كولينجتون، فيما يتولى قيادة ميسي الفارس ويليام مونجل بإشراف المدرب فيدو كيرسما.

كما تشارك في السباق أعرق الخيول العربية التي تمثل المرابط البلجيكية والأوروبية وهي: «أفجان» و«أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون وقيادة الفارسة سارة فيرميرش والفارس جانتيزكي فريد، «فريدي باي» للمالك والمدرب جيرارد زوتيليف وتحت قيادة الفارس هيلان ستيفان، «الوادي» للمالك جونيور سبييد بإشراف المدرب والفارس إيفانوف إيفان، «آريون» للمالك هيف القحطاني بإشراف المدرب بيرنارد مي وقيادة الفارس ايكيم جيان برنارد، «جوت دي لاغارد» للمالك هيرستوف هيرستو وإشراف المدرب اميل زهاريف وقيادة الفارس مازور شيزيبام، «فروم كاساك» للمالك ديركسي روان وإشراف المدرب والترز وقيادة الفارسة انجلينا باتيست، «آلبان» للمالك يوردانوف إيفان بإشراف المدرب اميل زهاريف وقيادة الفارس لفيفر فابيان، «مرجان» للمالك الشقب ريسينج وإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس جيروم كابري، «بيكاسو» للمالك اس بي ام ريسينج وإشراف المدرب سوزان بوستيما وقيادة الفارس كادو ميتش، «بيان عذبه» للمالك عذبه للسباقات واشراف المدرب فيليب كولينجتون وقيادة الفارس بروكس ستيفان، «لاميت شامل» للمالك وليد بن زايد وإشراف المدرب جان دي ميول وقيادة الفارس اوليفييه داندين).

من جهته أكد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية على أهمية ودور المحطة البلجيكية الداعمة لمسيرة نجاح أجندة السباقات السنوية، مشيداً بالدعم السخي الذي تلقاه الكأس الغالية من قبل القيادة الرشيدة في سبيل ترجمة الكثير من السباقات المميزة التي تقام في أعرق المضامير الأوروبية والعالمية.

وقال: «إن سباق المحطة البلجيكية يمثل امتداداً حقيقياً وصورة نموذجية لمتانة العلاقات والروابط القوية مع مملكة بلجيكا، ويدل أيضاً على السمعة المرموقة للإمارات ومكانتها العالمية الكبيرة في ظل دعم واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة لكافة أوجه التعاون مع جميع دول العالم، مبيناً أن تنظيم السباق للعام السادس على التوالي وسط مشاركة كبيرة من نخبة الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا، يعكس قيمة الحدث وسمعته العالمية وأهميته بالنسبة للملاك والمربين والمدربين والفرسان في أوروبا».