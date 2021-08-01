200 مشارك في النشاط الصيفي لـ «دبي لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

أطلق نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة الخامسة للنشاط الصيفي تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» بمشاركة 200 من أصحاب الهمم في الفئات المختلفة عبر 7 منصات، حيث يقام الحدث للعام الثاني افتراضياً الذي يشهد مشاركة 25 متطوعاً.

وتشتمل الدورة الحالية على 74 فعالية متعددة، والتي تستمر حتى الثاني عشر من أغسطس الجاري أبرزها أنشطة رياضية وترفيهية والنادي الإعلامي أفق الإبداع وتزيين الكمامات وصناعة مصيدة الأحلام، صناعة شنط اليد، وورش لصناعة العطور، الرسم بالقهوة، صناعة البريد، مبادرة هيئة الطرق لتزيين الملابس، الرسم على الزجاج، وكتابة القصص بالصور وتعلم المهارات الحياتية المتنوعة وفكرة وقصة.

ويسعى نادي دبي لأصحاب الهمم من إقامة هذا النشاط إلى شغل أوقات أصحاب الهمم في العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات، بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي من أجل تقديم نشاط صيفي عنوانه إبداع بـ «أنامل أصحاب الهمم»، حتى تحقق النسخة الخامسة كل الأهداف المنشودة من قبل مجلس الإدارة وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات في تنمية مهارات هذه الشريحة الغالية على قلوبنا جميعاً، وخصوصاً أن النادي يسعى لاستقطاب المزيد من المشاركين من دورة لأخرى لغرس القيم والعادات الإيجابية، والتأكيد على أهمية الرياضة في حياتنا.

كما تحرص اللجنة المنظمة على إنجاح هذه النسخة الاستثنائية رغم التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا، ليشغل أصحاب الهمم أوقات فراغهم عبر برامج الاتصال المرئي بالتفاعل مع الأنشطة المختلفة التي تقام في الدورة الحالية والاستمتاع بها، وصولاً إلى الهدف المنشود وفق النهج المرسوم، وخصوصاً في ظل التنوع في الفعاليات التي تشهدها النسخة الخامسة من أجل اكتشاف روح الإبداع والتعلم لدى أصحاب الهمم، حتى ينعكس ذلك إيجاباً على مسيرتهم في كافة مناحي الحياة.