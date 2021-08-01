فان دايك ليس «الحل السحري» لمشاكل «الريدز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى جيمي كاراجر أسطورة ليفربول حذره وتحفظه الشديدين، فيما يتعلق بالموسم الجديد لـ «الريدز»، رغم عودة نجم الدفاع الهولندي فيريجيل فان دايك، وقال في مقاله بصحيفة «الإندبندينت»، إن هذه العودة قد تكون سلاحاً ذا حدين، إذا لم يتم التعامل معها بحكمة وروية، وطالب بعدم الدفع به في المباريات، إلا إذا كان في كامل جاهزيته الفنية والبدنية والذهنية.

وإذا كانت عودة فان دايك إلى قلب دفاع «الريدز» ومشاركته لمدة عشرين دقيقة في مباراة ودية للفريق أمام هيرتا برلين الألماني، تزيد من تفاؤل وطموح ليفربول في العودة مرة أخرى إلى قمة الكرة الإنجليزية، فإن كارايجر يرى إن عودته ليست «ضمانة كافية» لتحقيق موسم ناجح، وحذر اللاعبين جميعاً من الإفراط في التفاؤل، والنظر إلى أنفسهم على إنهم فريق مكتمل على الورق، أو إنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، فمازال فان دايك في حاجة إلى «فسحة» من الوقت حتى تكتمل جاهزيته بنسبة 100% ، كما إن عودته لا تعني إن «الريدز» سيحصل على الدوري الإنجليزي «البريميرليج» هذا الموسم.

وأكد كاراجر أن ليفربول بحاجة ماسة إلى دعم في هجومه، وأعرب عن قلقه لعدم دخول إدارة النادي بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، وعدم تفكيرها في ضم مهاجم سوبر إلى الخط الأمامي.

وقال: إذا لم نضم مهاجماً من طراز عالمي، سيكون من الصعب علينا أن نسقط مانشستر سيتي حامل لقب الدوري من على قمة الكرة الإنجليزية، ولا ننسى أيضاً تشيلسي بطل أوروبا المتوج، ومانشستر يونايتد الذي دعم صفوفه بنجمين سوبر هذا الصيف «فاران وسانشو». وأشار كاراجر إلى أهمية عدم الدفع بفان دايك في بداية الموسم، حتى لو فاتته مباراة أو اثنتان، فهذه ليست نهاية العالم، إذ لابد من الدفع به على مراحل لضمان جاهزيته، حتى يمكنه أن يكون مفيداً للفريق لخمس أو ست سنوات قادمة، ناصحاً الألماني يورجن كلوب المدير الفني بضرورة الدفع به بحذر وخطوة خطوة، حتى يصل إلى كامل جاهزيته، ولم يمانع كاراجرعدم مشاركة فان دايك في أول مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي، طالما إنه سيكون جاهزاً بعدها وقادراً على قيادة الفريق للانتصارات.