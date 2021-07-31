بوجبا باقٍ مع «الشياطين»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد منفتحاً بدرجة كبيرة على فكرة استكمال عقده حتى نهايته مع «الشياطين الحمر»، بعد أن كانت الأنباء الأخيرة تشير إلى وجود اهتمام متبادل بينه وبين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنه ينوي مغادرة يونايتد خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن بوجبا أبدى ارتياحه وإعجابه الشديد بما قامت به إدارة النادي من تعاقدات جديدة ومهمة، شملت المهاجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو، والفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو، خلال هذا الصيف، ما جعله يشعر بأن طموحات النادي في المنافسة على كل البطولات خلال الموسم الجديد أصبحت في عنان السماء، فضلاً عن إمكانية إضافة المزيد من التعاقدات قبل نهاية الانتقالات الصيفية.

وقالت الشبكة: إن فكرة اللعب إلى جوار مواطنه رافائيل فاران زميله في منتخب «الديوك»، أثارت حماسه ورغبته في البقاء، نظراً للتفاهم الكبير بينهما.

وكان الحديث طوال الأسبوع الماضي يتمحور حول احتمالات رحيل بوجبا إلى باريس سان جيرمان، وأن ثمة اهتماماً متبادلاً بين الجانبين، ولكن لم يطرأ جديد بالنسبة لهذا الحديث.

ووصل بوجبا إلى يونايتد عام 2016 قادماً من يوفنتوس الإيطالي بموجب عقد هو الأكبر وقتها (105 ملايين يورو)، ولكنه مر بفترات هبوط كثيرة، إما بسبب كثرة الإصابات أو تراجع المستوى، بينما كانت فترات تألقه محدودة، ولم ينجح في قيادة «الشياطين الحمر» إلى الفوز بلقب «البريميرليج»، الغائب عن قلعة «أولد ترافورد» منذ موسم 2012-2013.