هاميلتون ينطلق أولاً في المجر

بودابست (د ب أ)

أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة المجر الكبرى، المقرر إقامته غدا «الأحد»، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل هاميلتون أسرع زمن للفة مسجلاً دقيقة و419ر15 ثانية، ليتفوق على زميله بفريق مرسيدس فالتيري بوتاس بفارق 315ر0 ثانية.

وجاء ماكس فيرستابن، سائق ريد بول ومتصدر فئة السائقين الحالي، في المركز الثالث.

وأصبح هاميلتون على بعد فوز واحد من تحقيق انتصاره رقم مئة في مسيرته بفورمولا-1، علما بأنه يبتعد عن فيرستابن، متصدر فئة السائقين، بفارق ثماني نقاط.