اتحاد الكرة يطلق المخيم الصيفي الافتراضي للصغار

دبي (الاتحاد)

أطلقت لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير في اتحاد الكرة اليوم، مبادرة المخيم الصيفي الافتراضي من أعمار 12 إلى 15 سنة، والتي تتضمن العديد من النشاطات، مثل محاضرات تثقيفية وألعاب ترفيهية وبعض التمارين البدنية، وذلك على مدى 5 أيام ابتداء من 8 إلى 12 أغسطس.

وسيبدأ التسجيل للذكور والإناث من جميع الجنسيات اليوم السبت 31 يوليو ويمتد إلى الخامس من شهر أغسطس، كما سيتم إبلاغ المشاركين بروابط الحضور وكافة المتطلبات بعد انتهاء فترة التسجيل، وستقدم شهادات تقدير وهدايا قيمة للمشاركين.

وأعرب إبراهيم سلمان الحمادي رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير باتحاد الكرة عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الماضية، مما شجع اللجنة على إعادة هذه التجربة التي تهدف إلى التواصل مع هذه الفئة العمرية من الصغار وتشجعيهم على ممارسة أنشطة مفيدة ,وإضافة المرح لجداولهم اليومية.

وأضاف: لدينا أهداف واضحة تستهدف جميع الأعمار والفئات التي تشارك في بناء مستقبل واعد في مجال كرة القدم وغيرها من الأنشطة الرياضية، مؤكداً أن لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير تسهم في ترسيخ أهداف اتحاد كرة القدم عبر مبادرات وأفكار من شأنها إنشاء روابط قوية مع هذه الفئات.

وقال: بعد دراسة التأثير الإيجابي للمخيم الصيفي الافتراضي للعام الماضي، ها نحن نواصل تطوير البرنامج بإضافة العديد من المسابقات التنافسية الترفيهية والمحاضرات التوعوية والتثقيفية، فضلاً عن تطبيق تمارين بدنية يومية، ودعوة العديد من الرياضيين المعروفين للمشاركة في هذا المخيم الافتراضي، آملين أن تنال هذه المبادرة رضا الجمهور، وارتياح أولياء الأمور.