«الشارقة للدفاع عن النفس» يناقش تحضيرات الموسم

الشارقة (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس خطة الإعداد للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، وما يترتب على ذلك من مشاركات، وذلك في اجتماعه الدوري برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس ونائبه أحمد الجروان، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة طارق السويدي وعبيد العسم السويدي ومحمد بو رحيمة وعلي عبيد الحمودي وخالد الناخي والمدير التنفيذي المهندسة هنادي خليفة الكابوري ومحمود لطفي شعبان.

وقرر مجلس الإدارة تنظيم ملتقى الشارقة للقارات لاستشراف مستقبل رياضات الدفاع عن النفس، وبما يساهم باستخلاص الخطط والأفكار لصناعة أبطال أولمبيين قادرين على تمثيل الإمارات في المحافل الأولمبية، وتضمن الاجتماع اعتماد عدد من القرارات الإدارية الداعمة للسعادة الوظيفية، وتحقيق بيئة عمل متوازنة لاستنهاض الهمم لإنجاز وتحقيق أهداف النادي الاستراتيجية.

وأوضح أحمد عبد الرحمن العويس أن مجلس إدارة النادي بصدد تنظيم ملتقى دولي افتراضي، برعاية ودعم مجلس الشارقة الرياضي لدعم ممارسة رياضات الدفاع عن النفس واستشراف مستقبلها، بما يساهم في تطويرها وأنه تم تكليف إدارتي التخطيط الاستراتيجي والتدريب الرياضي وإدارة الاتصال الحكومي لبحث ودراسة الأفكار التي سيتمخض عنها الملتقى والاستفادة منها في خطط النادي المستقبلية، على أن يتم تحديد موعده والإعلان عنه بعد الاطلاع على الأجندة الوطنية والدولية للفعاليات. وفي شأن متصل بارك العويس لجميع اللاعبين العرب الفائزين بالميداليات الأولمبية في التايكواندو ومنها لاعبو مصر وتونس والأردن.