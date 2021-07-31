«السباحة» يستنكر تصريحات الوصل عن إعداد المطروشي

دبي (الاتحاد)

أصدر اتحاد السباحة بياناً رسمياً رد فيه على المغالطات التي وردت في إحدى الصحف المحلية مؤخراً، من خلال تصريح لنادي الوصل على لسان مشرف السباحة بالنادي، حيث تعجب الاتحاد من صدور هذه التصريحات، مؤكداً أنها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي قام به الاتحاد مع سباح المنتخب الوطني يوسف المطروشي خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية.

كما طالب اتحاد السباحة بالموضوعية في نشر الأخبار، خاصة إذا كانت تتعلق بمؤسسة حكومية رياضية تقوم بدورها تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، حيث كان من المفترض أن تقوم المؤسسة الإعلامية بالتأكد من صحة التصريح.

وكشف الاتحاد في بيانه أنه قام بصرف مبلغ أكثر من 100 ألف درهم على سباح المنتخب الوطني يوسف المطروشي بمفرده خلال المشاركة في بطولة مصر الدولية والمعسكر الخارجي قبلها، في إطار حرص الاتحاد وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعم سباح منتخبنا الوطني يوسف المطروشي، دون أن يطلب الاتحاد إشادة أو تقدير كونه يقوم بدوره الطبيعي لتأهيل السباحين المتميزين.

وأضاف: خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية قام الاتحاد بعدد من الأمور المتعلقة بالسباح المتميز يوسف المطروشي، وهي السعي من أجل الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بسفر السباح لصغر سنه حتى يتمكن من التواجد في البطولة، وإقامة معسكرين قبل السفر إلى مصر وقبل أولمبياد طوكيو، حيث تكفل الاتحاد برسوم إيجار الحارة الخاصة بتدريب اللاعب لمدة 5 أيام أسبوعياً في مجمع حمدان الرياضي بقيمة تقترب من 10 آلاف درهم، وإقامة معسكر خارجي في مصر قبل البطولة، حيث تكلفت المشاركة في بطولة مصر الدولية والتي حقق خلالها السباح 8 أرقام قياسية، والذي حصل من خلالها على «الجرين كارد» للتواجد في الأولمبياد ما يتخطى مبلغ 100 ألف درهم، وذلك بالتعاون وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.

وتابع البيان: كما تم التنسيق الكامل مع مروان الحتاوي مدرب المنتخب الوطني والمرافق ليوسف في البطولة، بخصوص كل ما يلزمهما من احتياجات بطلب من اللجنة الأولمبية الوطنية، وبالفعل استلم الاتحاد من يوسف المطروشي قبل السفر الفواتير الخاصة بكل مستلزماته وتغيير مقعد الطائرة، وسيتم التنسيق مع اللجنة الأولمبية بناء على طلبهم لحصول السباح على كل ما قام بصرفه وهو بروتوكول متعارف عليه دائماً عند السفريات الهامة لأن السباح هو الذي يعرف متعلقاته الشخصية واحتياجاته.

وأكد الاتحاد أنه سعى بكل ما يملك من علاقات من أجل تأهيل السباح إلى أولمبياد طوكيو وتسهيل مهمة سفره رغم عدم وصوله للرقم المؤهل.

وقال الاتحاد: قام الاتحاد مؤخراً بزيارة إلى القيادة العامة لشرطة دبي من أجل حصول السباح يوسف المطروشي على وظيفة تؤمن مستقبلة لكي يتفرغ تماماً لمهمته الوطنية، وهو دور ليس من اختصاص الاتحاد ولكن المصلحة في النهاية هو اسم الدولة ومحاولة بناء بطل أسسه ناديه ويسعى الاتحاد بما يملك من إمكانيات مادية ومعنوية، وفي ظل دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية إلى تذليل العقبات لنجاحه في مهمته.

وتابع: تم إبلاغ يوسف المطروشي بالحصول على آخر دفعة من مصروف الجيب الخاص به في بطولة مصر الدولية وتبلغ 900 درهم، وكانت هي آخر المتعلقات المتأخرة الخاصة باللاعب، كما قام نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد جمعة البلوشي بزيارة نادي الوصل قبل سفر اللاعب بثلاثة أيام، وتأكد من اكتمال تحضيرات يوسف المطروشي للسفر، وأنه لا ينقصه أي شيء.

وختم البيان، فهل يعقل أن يقوم الاتحاد بصرف مبلغ أكثر من 100 ألف درهم من أجل سباح واحد فقط ويمتنع بعدها عن شراء «مايوه»؟!

