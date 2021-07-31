الرقم 10 «حائر» في صفوف «الملك»!

علي معالي (الشارقة)

لم يستقر عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة على اللاعب الذي يرتدي الرقم 10 في صفوف «الملك» في الموسم الجديد، والذي كان يرتديه البرازيلي إيجور كورنادو الذي انتقل إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي.

وسيرتدي البرازيلي الآخر والوافد الجديد برنارد دوراتي الرقم (20)، والذي كان يلعب به في صفوف إيفرتون الإنجليزي، ويرتدي الكونغولي بين مالانجو القادم من الرجاء البيضاوي المغربي الرقم (30)، وخلال المباريات الودية الأخيرة وفي التدريبات لم يظهر الرقم (10) على قميص أي لاعب وهناك من يقول إنها ربما تذهب إلى اللاعب خالد باوزير.

ويبدأ مالانجو التدريبات مع «الملك» استعداداً للمرحلة المقبلة، وسبقه دوراتي وستكون الفترة المقبلة بما فيها من تدريبات ومباريات فرصة لكي ينسجم الثنائي الأجنبي الجديد مع بقية عناصر الفريق، وما زال العنبري يبحث عن كيفية ترتيب الخطوط خاصة في الوسط والهجوم نظراً لوجود مجموعة من اللاعبين، سواء المواطنين الجدد أو القدامى أصحاب الكفاءات العالية ومعهم ثنائي أجنبي قوي.

وستكون المنافسة ملتهبة بين اللاعبين المواطنين لكي يبدأوا الموسم بشكل قوي خاصة سيف راشد الذي ظل طوال الموسمين الماضيين وبعد التتويج بلقب دوري 2018-2019 يبحث لنفسه عن مكان في التشكيلة الأساسية بعد الإصابة التي حرمته من التواجد، ولم ينجح خلال الموسم المنصرم في تأكيد عودته القوية، وسيكون السباق محموماً كذلك مع مجموعة أخرى من اللاعبين منهم عبدالله كاظم وخليل خميس وماجد راشد وأحمد العطاس.

وهناك بعض الثوابت لدى العنبري منها مركز حراسة المرمى بوجود عادل الحوسني وشاهين عبد الرحمن والحسن صالح وشوكوروف ودوراتي الذي يفترض أن يلعب مكان إيجور، وكايو ومالانجو، وبقية المراكز سيكون فيها التنافس على أشده بين محمد عبدالباسط وعلي الظنحاني وخالد الظنحاني وعبدالله غانم وحمد جاسم وسيف راشد وخالد باوزير وسالم سلطان وميلوني.