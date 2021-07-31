المرزوقي: الأداء أهم من النتائج في «وديات السماوي»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد أحمد سعيد المرزوقي عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم والمتحدث الرسمي، أن فوز «السماوي» في مبارياته الودية أمام اتحاد كلباء تحضيراً للموسم الجديد، أمر إيجابي ولكنه ليس بالمقياس.

وقال: نحن بلا شك نريد مواصلة العمل ولدينا لاعبون مميزون، قادرون على الظهور بأفضل المستويات وتحقيق الطموحات والآمال.

وعن عمل المدرب دانييل ايسيلا قال: نحن محظوظون بتواجد المدرب الروماني والذي تمكن من الحفاظ على شكل الفريق ومنظومة العمل، وهذا عامل مبشر على أننا قادرون على خلق فريق قادر على التميز في الاستحقاقات المقبلة.

وختم المتحدث الرسمي حديثه: نضع في عين الاعتبار مواهب نادي بني ياس بالأكاديمية وأنهم خير رافد للفريق الأول خلال السنوات المقبلة، كما تطرق إلى مسألة التعاقد مع رأس الحربة بأن ملف اللاعب سيتم حسمه قريباً جداً، وأن اختيار لاعب بمواصفات الهداف يحتاج إلى التأني ودقة في التمعن.

