«الصربي الغاضب» يهدر البرونزية!

طوكيو (أ ف ب)

في أقل من 24 ساعة، خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثاني مبارياته في المنافسات الفردية للتنس، عندما سقط المصنف أول عالمياً أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا 4-6، 7-6 (8/6)، و3-6، ليحرز الأخير برونزية أولمبياد طوكيو.

وصل حلم «الجراند سلام الذهبي» التاريخي إلى نهايته بالنسبة للصربي، بعدما سقط في الامتحان ما قبل الأخير أمام الألماني ألكسندر زفيريف، الذي أنهى حلم ديوكوفيتش في أن يصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يحقق التتويج بالبطولات الأربع الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية في عام واحد، للمرة الأولى منذ إنجاز مواطنته شتيفي جراف في العام 1988.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها ديوكوفيتش، صاحب العشرين لقباً في الجراند سلام، مباراتين فرديتين متتاليتين، منذ هزيمته أمام النمساوي دومينيك تيم والسويسري روجيه فيدرر في بطولة الماتسرز الختامية (أيه تي بي) عام 2019.

وفقد ديوكوفيتش رباطة جأشه في المواجهة التي استمرت على مدار ساعتين و47 دقيقة السبت وسط حرارة طوكيو الخانقة، إذ قام بتحطيم مضربه خلال المجموعة النهائية.