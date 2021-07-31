فيريرا يقترب من إكمال أجانب «الزعيم»

العين (الاتحاد)

كشفت مصادر إعلامية برازيلية أن المهاجم فيريرا يقترب من مغادرة نادي جريميو البرازيلي للعب في صفوف العين، ليكمل بذلك اللاعب قائمة أجانب الفريق.

يجيد فيريرا اللعب في مركز الجناح الذي يبحث فيه «الزعيم» عن ضالته في هذا الموقع بتواجد التوجولي لابا في الهجوم والتونسي ياسين مرتاح في الدفاع والأرجنتيني جوانكا صانع الألعاب.

وبحسب وسائل الإعلام البرازيلية، فإن العين عرض الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مقابل أربعة ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 11 مليون يورو، علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 23 عاماً فقط، وبإمكانه في حال التألق الاستمرار لمواسم طويلة يقدم الإضافة المنشودة خلالها.