انطلاق معسكر «صيف الشارقة» بمشاركة 16 نادياً

الشارقة (الاتحاد)

يطلق مجلس الشارقة الرياضي النسخة الجديدة من صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير»، والتي تتواصل افتراضياً عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم» حتى يوم 26 أغسطس.

يستوعب برنامج المجلس عدد 100 منتسب من الذكور والإناث من الفئات العمرية 8- 12 عاماً، بجانب مشاركة 16 نادياً من أندية الإمارة الباسمة، لتقديم برنامج حافل بمختلف الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية والترفيهية والعمل على اكتشاف المواهب، وإتاحة الفرصة لممارسة الهوايات المفضلة تحت إشراف فريق عمل من المجلس بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أنه تقام فعالية صيف الشارقة الافتراضي سنوياً ضمن حرص المجلس على تمكين هذه الفئة من استثمار العطلة وممارسة الهوايات المختلفة والعناية بهم، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف: رغم تأثر العالم أجمع بجائحة كورونا، ولكن لم تتوقف الفعالية حيث أقيمت في العام الماضي عبر برامج الاتصال المرئي وتنطلق هذا العام بذات المنوال، في إطار حرص المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحفظ سلامة أبنائنا وجميع المشاركين، حيث يسعى المجلس إلى إقامة فعالية ناجحة يستمتع بها المنتسبين، بحيث تكون مخرجاتها مفيدة لاكتشاف الموهوبين عطفاً على أنها تعكس الحرص على التنوع في الجانب الديني والترفيهي والثقافي والتوعوي، خاصة وأنه يتم تقديم المحاضرات من كوادر متخصصة.