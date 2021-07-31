دبي تستضيف «جولف آسيا والمحيط الهادئ» في نوفمبر

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، عن منح الثقة لمدينة دبي لاستضافة النسخة الـ12 لبطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف، خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من نوفمبر المقبل، على أن تقام المنافسات على ملاعب نادي خور دبي لليخوت والجولف.

وقال الاتحاد الآسيوي للجولف: البطولة المخصصة للاعبين الهواة، ستتيح لبطل النسخة 12 التي تستضيفها دبي نوفمبر المقبل، التأهل إلى بطولتي «الماسترز» للأساتذة، والبطولة المفتوحة للاعبين المحترفين، على أن يمنح الوصيف خوض التصفيات النهائية المؤهلة إلى البطولة المفتوحة التي تقام سنوياً في المملكة المتحدة.

وأوضح البيان: بطولة آسيا والمحيط الهادئ لهواة الجولف، التي تم إلغاؤها في 2020 جراء تداعيات جائحة «كورونا»، تعود إلى الانطلاق في نوفمبر 2021، في منافسات تحل للمرة الأولى في ضيافة دولة الإمارات، التي لطالما حظي اتحاد اللعبة فيها، بثقة الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ الذي يضم تحت مظلته عضوية 42 دولة.

وأضاف البيان: ستنضم البطولة الآسيوية إلى قائمة أحداث وبطولات الجولف العالمي الكبرى التي تستضيفها دبي، بعد بطولات «دبي ديزرت كلاسيك»، ضمن الجولة الأوروبية، وبطولة «موانئ دبي العالمية» الجولة الختامية في السباق إلى دبي.

من جهته أعرب معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، عن سعادته، باستضافة دبي، لبطولة آسيا والمحيط الهادئ لجولف الهواة، والتي تعتبر ثاني اكبر بطولة لهواة الجولف حول العالم، وقال القاسمي: لطالما لعب اتحاد الجولف الإماراتي، ولسنوات عدة، دوراً محورياً في الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ للجولف، ونحن متحمسون لاستضافة الإمارات لهذا الحدث القاري الضخم الذي يقام للمرة الأولى في ضيافة الدولة، في فرصة استثنائية للاعبين الجولف الهواة والموهوبين، للمنافسة على أعلى مستوى، في بطولة تقام بدعم من بطولات الماسترز، والاتحاد الدولي للعبة.

وأضاف: تأتي الاستضافة ضمن الجهود المبذولة والمشتركة، في تعزيز مهمتنا المتمثلة في تحفيز نمو الجولف وتطوره على صعيد قارة آسيا والمحيط الهادئ، خاصةً أن نتائجها تمثل بطاقة عبور إلى الظهور في مستويات أعلى سواء في المشاركة ببطولة «الماسترز»، والبطولة المفتوحة للاعبين المحترفين.

بدوره قال تيمور حسن أمين، رئيس الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ للجولف، وفي بيان مشترك مع فريد ريدلي رئيس بطولة «الماسترز»، ومارتن سليبرز الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للجولف: نحن ممتنون لدعم اتحاد الإمارات للجولف، ونادي خور دبي لليخوت والجولف، لاستضافة البطولة، بما يؤكد مجدداً الدعم الكبير والجهود المثمرة لاتحاد الجولف الإماراتي في تطوير اللعبة وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الموهوبين في الارتقاء إلى مستويات أعلى.