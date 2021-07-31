«نزهة» تُبعد نزيل عن «القرية الأولمبية»!

طوكيو (د ب أ)

قرر مسؤولو اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إبعاد أحد النزلاء عن القرية الأولمبية لانتهاكه اللوائح المشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بعدما زار معالم المدينة.

وقال ماسا تاكايا، المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد: إنه جرى سحب اعتماد نزيل القرية الأولمبية. ولم يكشف تاكايا عن هوية النزيل، أو ما إذا كان من المشاركين في الأولمبياد.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إبعاد أحد النزلاء عن القرية الأولمبية لانتهاك القواعد المنظمة، والتي تتضمن القيود على الحركة بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال تاكايا في مؤتمر صحفي اليوم: مغادرة القرية الأولمبية لزيارة معالم المدينة أمر لا يمكن التهاون معه، وبالتالي جرى سحب الاعتماد.

وأضاف: لا يمكنني أن أفصح عن المزيد، اتخذ القرار أمس. ولدى سؤاله عما إذا كان هذا الشخص من الرياضيين، أوضح: لا يمكنني أن أقول، إنه شخص معني بالدورة الأولمبية.