«خطير الخالدية» يخطف الأضواء في كأس الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

خطف الجواد «خطير الخالدية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، الأضواء في سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سلسلة سباقات الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ملاك ومربي الخيول العربية في معظم دول العالم، حسب استراتيجية المهرجان.

واجتذب السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق «قوائم»، (8) خيول، تنافست على لقب كأس الوثبة ستاليونز «بري بوركيجاري»، البالغة جائزته 20.000 يورو، ومسافته 1600 متر على المضمار العشبي.

ولم يكن «خطير الخالدية»، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، صيداً سهلاً، حيث تصدر السباق منذ البداية، ولم يتنازل عن أي شبر خلال مجريات السباق، قبل أن يقطع خط النهاية في زمن وقدره 1:46:50 دقيقة.

وجاء تفوق البطل بفارق عنق عن رفيق إسطبله «أمير دو سوليل»، بإشراف جوليان سمارت وقيادة أورتيز مندزابل، فيما جاء في المركز الثالث «هزام»، للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري.

ومن جهة أخري يبحث «نمرود» لإسطبلات شادويل بفرنسا، عن لقب كأس الوثبة ستاليونز بري أركا البالغة جائزته 14.000 يورو، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فقط، والذي يستضيفه مضمار لا تست دو بوش لمسافة 1600 متر.

وخاض «نمرود» ابن «جنرال» أربع سباقات حقق خلالها المركز الثاني ثلاث مرات في تولوز، وباو بفرنسا، وفي آخر مشاركة بمضمار سان سباستيان الفرنسي في إسبانيا، إلى جانب مركز رابع بتولوز وجمع مكاسب مالية وقدرها 10300 يورو.

ويواجه «نمرود» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة مايكل فورست، ثماني خيول من العيار الثقيل أبرزها «المفجر» بقيادة جاري سانشيز، و«أومران» بقيادة توم باكويت وكلاهما لإسطبلات الشقب بإشراف المدربة إليزابيث جان بيرنارد، والمهرة القوية «زارا ستار» لمهدي بن مسعود.