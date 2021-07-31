انطلاق كأس «الشارقة الدولية الافتراضية» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت منافسات النسخة الأولى من كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج للفتيات، والتي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على مدار 3 أيام بمشاركة 240 لاعبة يمثلون 35 دولة من مختلف دول العالم، في تجربة جديدة ومختلفة.

وتشهد البطولة التي تم تخصيصها للفئات العمرية تحت 14 عاماً منافسات قوية بين جميع اللاعبات، وحضور دولي لافت تميز بالندية.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن البطولة حققت أهدافها منذ اليوم الأول لانطلاقها، وكان أبرزها إكساب لاعبات النادي المزيد من الخبرة بالاحتكاك مع العديد من لاعبات العالم، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن في هذه المرحلة العمرية المهمة.

وأضافت: نطمح في الفترة المقبلة إقامة العديد من الفعاليات الرياضية المشابهة خاصة في فترة الإجازات الصيفية، حيث تعد فرصة كبيرة من أجل شغل أوقات فراغ بناتنا، وحثهن على تقديم كل ما لديهن من مواهب في اللعبة.