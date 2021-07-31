تشاكا حائر بين «المدفعجية» و«الذئاب»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي استعدادها لتجديد عقد نجم خط الوسط السويسري جرانيت تشاكا، لمدة خمس سنوات، نظراً لأنها لم تتلق العرض المناسب لرحيله بالسعر الذي حددته وهو 20 مليون يورو.

وذكر موقع صحيفة «ذا أتليتيك» أن «المدفعجية» تراجع عن فكرة الاستغناء عنه، عندما وجدوا أن العرض المقدم من نادي روما الإيطالي لا يتجاوز 15 مليون يورو، ما اعتبروه غير كافٍ لإنهاء الصفقة.

ومن جانبها، ذكرت شبكة سكاي إيطاليا أن إدارة أرسنال تثق تماماً في أن تشاكا سيبقى مع الفريق في ظل تمسك الإسباني ميكيل أرتيتيا المدير الفني باستمراره في الموسم الجديد، باعتباره أحد الأوراق المهمة في نصف ملعب «المدفعجية».

ومن جهة أخرى يضغط البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق «ذئاب» روما من أجل ضم اللاعب، بعد أن تم الاتفاق مع اللاعب على كافة الشروط الخاصة براتبه وامتيازاته الشخصية الأخرى، ولكن كل ذلك اصطدم بتعثر المفاوضات بين الناديين بسبب تمسك أرسنال بالحصول على 20 مليون يورو، بينما حدد روما سعر اللاعب بـ 15 مليون يورو فقط.

وقال موقع صحيفة «ذا أتليتك» إن تشاكا بات حائراً بين البقاء مع «المدفعجية»، وبين التمسك بالرحيل إلى «الذئاب»، ولكنه يضغط بشدة من أجل السماح له بالرحيل إلى إيطاليا، وإذا لم تفلح ضغوطه، فسيستسلم للأمر الواقع ويستمر مع النادي اللندني.

جدير الذكر أن تشاكا تألق مع منتخب بلاده السويسري في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، التي وصل فيها السويسريون إلى دور الثمانية، وخرجوا بركلات الترجيح على يد منتخب إسبانيا.

ويلعب تشاكا لأرسنال منذ عام 2016، وينتهي عقده في صيف 2023، وكان يحمل شارة «الكابتن» لفترة طويلة، ولكنها سحبت منه لسوء سلوكه تجاه الجماهير عقب تغييره في إحدى المباريات.