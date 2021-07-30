محاسب يحطِّم «الأرقام» في الغوص!

مراد المصري (دبي)

لعلَّ الصورة النمطية السائدة في عقولنا كلما ذكر أحدهم أن مهنته هي «محاسب»، هو شخص يقضي أغلب أوقاته في أروقة المكاتب يطارد «الأرقام»، ويقوم بإغلاق الكشوف المالية ومتابعة الحسابات، لكن محمد الجنيبي كان له رأي آخر بمطاردته «أرقاماً» من نوع آخر، وهي الأرقام القياسية في الرياضة، وتحديداً في الغوص الحر تخصص كتم النفس والغوص الحر، حسب المسافة حتى أصبح الشاب البالغ من العمر 33 سنة، ويعمل محاسباً في إحدى المؤسسات الحكومية في أبوظبي، نموذجاً للإماراتي المتفوق في المهنة والرياضة.

الجنيبي خطف الأضواء، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للغوص الحر التي أقيمت في شرم الشيخ في مصر، خلال الشهر الجاري، وهو المتخصص في كتم النفس والغوص الحر حسب المسافة، بعدم سجل رقمين قياسيين إماراتيين في تخصص الزعنفة الثنائية محققاً مسافة 41 متراً، والزعنفة الأحادية التي سجل فيها مسافة 46 متراً.

وتحدث الجنيبي لـ«الاتحاد الأسبوعي»، معبراً عن فخره بتمثيل الدولة في هذا المحفل الخارجي ومحاولته تحقيق أفضل الأرقام الممكنة، وقال: بدايتي مع هذه الرياضة بشكل متخصص بدأ في عام 2019 فقط، في السابق كنت أذهب مع أصدقائي في رحلات الغوص للصيد بالمسدس، قبل أن تستهويني هذه الرياضة بالغوص الحر التي تقوم على مبدأ كتم النفس مع قطع المسافة، وليس مجرد كتم النفس كما هو الحال في بطولات فزاع للغوص الحر على سبيل المثال.

وتابع: رغم أنني أقطن في أبوظبي، لكن حرصت على قطع المسافة كلما سنحت الفرصة للذهاب إلى الفجيرة، حيث إن البحر هناك هو الأنسب للتدريبات على الغوص الحر للحصول على المسافة المطلوبة، وذلك إلى جانب التدريبات التي أقوم بها في حمامات السباحة العادية في أبوظبي.

وتابع: أحاول المشاركة في البطولات الخارجية، وكما شاركت في بطولات رياضية متنوعة، لكن بطولة كأس العالم للغوص الحر في مصر كان لها أهمية بالنظر، لكونها أقيمت تحت مظلة الاتحاد العالمي لرياضات كتم النفس والغوص الحر «AIDA».

واعترف الجنيبي أن الرياضة لها أهمية خاصة في حياة الإنسان، وذلك لما تقدمه من فوائد معنوية مهمة تساعده على تبني أسلوب حياة أكثر صحة وسعادة، وهذا ما تسخره لنا القيادة الرشيدة في دولتنا، من خلال وجود العديد من المرافق الرياضية والمواقع التي تتيح لنا ممارسة مختلف أنواع الرياضة، والسعي دائماً للتفوق في كافة المجالات، سواء كان الأمر على صعيد الجانب المهني في العمل الذي أقوم به كمحاسب، أو في جوانب أخرى من الحياة للوصول إلى غايات أتطلع لتحقيقها في هذا النوع من الرياضة الشائقة والرائعة للغاية والتي فيها الكثير من التحدي.

ما هو الغوص الحر؟

الغوص الحر، هو نوع من الغوص لا تُستخدم فيه أجهزة التنفس الخارجية، ولكن يعتمد فيه فقط على قدرة الغوّاص على حبس أنفاسه أطول فترة ممكنة حتى الخروج إلى السطح.