فيرستابن يواصل التفوق على هاميلتون في المجر

بودابست (د ب أ)

سجل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق «ريد بول»، اليوم، أفضل زمن للفة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى المجري، المقرر إقامته بعد غدٍ «الأحد» ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وتم التلويح بالأعلام الحمراء قبل نهاية التجربة وذلك، بعدما لفت سيارة الياباني يوكي تسونودا، سائق ألفا تاوري واصطدم بجدار الإطارات. وبعد التوقف عاد فيرستابن لاستخدام الإطارات اللينة وحقق أسرع زمن للفة بواقه دقيقة و555ر17 ثانية.

وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، في المركز الثاني بفارق 061ر0 ثانية، بينما جاء زميله في الفريق وبطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، في المركز الثالث بفارق 167ر0 ثانية خلف فيرستابن.

كان هاميلتون قد فاز بسباق الجائزة الكبرى البريطاني بعدما تعرض فيرستابن لحادث في بداية السباق، وهو الحادث الذي أجبره على الخروج من السباق.

ويبتعد هاميلتون عن تحقيق الفوز بمئة سباق في مسيرته بفورمولا-1، بفارق سباق وحيد، ويتخلف عن هاميلتون في ترتيب فئة السائقين بفارق ثماني نقاط.

