انطلاقة قوية لمنافسات شارة طحنون بن محمد للهجن

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت صباح اليوم، منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، في ثاني فعاليات موسم سباقات الهجن 2020-2021.

وشهدت ميادين الدولة، إقامة 300 شوط للفطامين، ركضت من خلالها نخب الأصايل لمسافة 2 كلم، بمشاركة كبيرة من الملاك والمضمرين، عكست الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات التراثية في الدولة.

وتتواصل منافسات الشارة على مدار 4 أسابيع خصصت لفئات الفطامين والحقايق واللقايا، على أن تختتم يوم السبت 21 أغسطس المقبل.

أقيمت المنافسات في 30 ميداناً في الدولة شملت كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج والهباب.

وفي ميدان الوثبة كسبت «مرضية» لسالم علي عبدالله الحبسي ناموس الشوط الأول بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 2:53:87 دقيقة.

وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «المدير» لحمود سالم القاضي الوهيبي، بعد أن أنهى مراحل الشوط بزمن قدره 2:51:38.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي، الشوط الثالث «الشايبة» لساالم عبدالله الوهيبي بزمن قدره 2:49:56، الشوط الرابع «شاهين» لسعيد حامد الحبروت بزمن قدره 2:49:50، الشوط الخامس «رئاسة» لسالم عبدالله شامس الوهيبي بزمن قدره 2:49:80 دقيقة.

وفي الشوط السادس فاز «متعب» لسالم عبدالله الوهيبي بزمن قدره 2:48:1، الشوط السابع «هملولة» لأحمد محمد العامري بتوقيت قدره 2:55:56، الشوط الثامن «المارد» لعبيد راشد الدرعي بتوقيت بلغ 2:52:58، الشوط التاسع «الشاهينية» لحمد بن نشيرة العامري بتوقيت قدره 2:51:23، الشوط العاشر «العزرة» لأحمد سيف محمد الدرعي بتوقيت قدره 2:50:80 دقيقة.