«الطموح المصري» يتحدى «الجدارة البرازيلية»

طوكيو (أ ف ب)

يخوض المنتخب المصري امتحاناً في غاية الصعوبة غداً «السبت»، عندما يواجه نظيره البرازيلي حامل ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو منذ خمس سنوات، في الدور ربع النهائي من دورة ألعاب طوكيو 2020.

وتأهل «الفراعنة» بعد مخاض عسير، إذ استهل المشوار بتعادل سلبي لافت مع إسبانيا، قبل أن يسقط أمام الأرجنتين 0-1 في الجولة الثانية، وانتظر حتى الجولة الثالثة والأخيرة ليحقق أول انتصاراته، وكان على أستراليا بهدفين نظيفين لينتزع بطاقة التأهل على حساب منتخب «التانجو»، وبفارق الأهداف عنه بعد تعادل الأخير مع إسبانيا 1-1.

وأعرب حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي وأحد أبرز لاعبيه في البطولة الحالية عن أمله في أن يبلغ منتخب بلاده أبعد دور ممكن واعدًا أن يبذل اللاعبون قصارى جهودهم لتحقيق هذه الأمنية. وكان الفريقان التقيا في مباراة ودية في القاهرة في 17 نوفمبر الماضي وانتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1، لكن لاعب وسط منتخب مصر أكرم توفيق اعتبر أن المباراة المقبلة ستكون مختلفة تمامًا، وقال في هذا الصدد: خضنا مواجهة ودية ضد البرازيل مؤخرًا لكنها بالتأكيد تختلف عن المباريات الرسمية.

في المقابل، أكد جناح منتخب مصر رمضان صبحي: طموحنا لن يتوقف عند التأهل إلى ربع النهائي، هدفنا هو العودة إلى البلاد بميدالية أولمبية.

أما المنتخب البرازيلي فيعوّل على مهاجم إيفرتون الإنجليزي ريتشارليسون هدّاف البطولة بخمسة أهداف، بينها ثلاثية في مرمى ألمانيا (4-2)، وثنائية في مرمى السعودية (3-1)، علماً بأن منتخب «السامبا» تعادل مع كوت ديفوار 1-1 في مباراته الثانية لكنه خاض 75 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه دوجلاس لويز، الذي سيعود على الأرجح لمواجهة مصر الغائب عنها نجمها محمد صلاح لعدم حصوله على الإذن من ناديه ليفربول الإنجليزي للمشاركة في الألعاب.

وبرز أيضاً في صفوف المنتخب البرازيلي صانع الألعاب كلاودينيو وجناح أياكس أمستردام الهولندي أنتوني. وحذّر مدرب «السيليساو» أندري جاردين لاعبيه من مغبة الاستهتار لدى مواجهتهم مصر وقال في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي: كل فريق يستحق الاحترام، ولا يمكننا الاستهتار أمام منتخب مصر، خاصة أنه أظهر كفاءة كبيرة أمام منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في المباريات السابقة.

وأضاف: قميص المنتخب البرازيلي وحده لا يحقق لك الفوز، إذا قمنا بتحليل المباريات الثلاث التي لعبناها في أولمبياد طوكيو حتى الآن، ندرك أن التاريخ وحده لا يكفي، السر هو ما كنا نتحدث عنه منذ المباراة الأولى وهو احترام جميع المنافسين بنفس القدر.

وختم: علينا أن نكون مستعدين جيداً من خلال دراسة مصر جيدًا بغض النظر عمن هم، هناك تفاصيل يجب علينا التركيز عليها من أجل الفوز بالمباراة المقبلة.