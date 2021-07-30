3100 اختبار منشطات خلال الأولمبياد

طوكيو (د ب أ)

كشفت الوكالة الدولية للاختبارات اليوم عن إجراء أكثر من 3100 اختبار للكشف عن المنشطات حتى الآن في أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضحت الوكالة الدولية للاختبارات أن 2240 رياضياً من 150 دولة خضعوا للاختبارات، وأن نصف هذه الاختبارات جرت في إطار المنافسات، بينما جرى النصف الآخر خارج إطار المنافسات.

وأشارت إلى أن الدراجات ورفع الاثقال والسباحة والتجديف وألعاب القوى من بين الرياضات العشر الأعلى خضوعاً للاختبارات، خلال الأولمبياد التي تستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

وأوضحت الوكالة الدولية للاختبارات أن الصين والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والدولة المضيفة اليابان، من بين أكثر عشر دول خضع رياضييها للاختبارات، بجانب روسيا.

ولم تكشف الوكالة الدولية للاختبارات عما إذا كانت هذه الاختبارات أظهرت نتائج إيجابية من عدمه.

وأكدت الوكالة أنها خصصت برنامج مكثف لاختبارات الكشف عن المنشطات قبل انطلاق الأولمبياد، حيث نفذت حوالي 80% من نحو 25 ألف توصية للاتحادات الرياضية ووكالات مكافحة المنشطات.