الشارقة يحقق أهدافه في «تجربة» الجزيرة

الشارقة (الاتحاد)

فاز فريق الشارقة على ضيفه الجزيرة 3-1 في ثالث مبارياته الودية، استعداداً للموسم الجديد، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بن محمد في الحزانة، سجل للشارقة أحمد العطاس، خالد باوزير وكايو لوكاس، بينما سجل خلفان مبارك هدف الجزيرة.

عقب المباراة تحدث مدير فريق الشارقة أحمد مبارك عن مرحلة الإعداد وقال: كان تحضير الفريق للموسم الجديد بداية بالتجمع الداخلي، وفضلت إدارة النادي بعد التشاور مع الجهاز الفني إقامة معسكر تحضيري محلي اختارت له مدينة خورفكان بعد تجربة الموسم الماضي الناجحة، حيث عسكر الفريق في نفس المدينة.

وعن سير المعسكر قال: ركز الجهاز الفني في المرحلة الأولى على رفع معدل اللياقة البدنية عند اللاعبين، من خلال التدريبات البدنية المكثفة قبل خوض المباراة الودية أمام بني ياس باستاد خورفكان.

وقال مبارك: لعبنا مباراتين وديات باستاد خالد بن محمد أمام خورفكان والجزيرة وتبقت للفريق ثلاث مباريات ودية سيقوم الجهاز الفني بالعمل على تنفيذ خططه الفنية ورؤيته خلالها، موجهاً شكره للاعبين على الالتزام الفني والإداري خلال الفترة السابقة، ما انعكس على نجاح الفترة السابقة من المعسكر، وتحقيق نتائج ومستوى إيجابيين في اللقاءات الودية.

وكشف مبارك عن سبب عدم مشاركة الثنائي المحترف برنارد ومالانجو في مباراة الجزيرة وقال: فضل الجهاز الفني إراحة اللاعب مالانجو بعد مشاركته المتواصلة مع فريقه السابق على أن يبدأ تدريباته الأسبوع المقبل، بينما يخوض اللاعب بيرنارد تدريبات خاصة باللياقة البدنية، وسيكون جاهزاً للقاء الودي المقبل.

وفي ختام حديثه شكر أحمد مبارك جمهور «الملك» على دعمهم المتواصل وقال: نفتقد الجمهور خلال الفترة السابقة ونشكرهم على دعمهم المتواصل في وسائل التواصل الاجتماعي ورفع معنويات اللاعبين، ونتمنى وجودهم على المدرجات قريباً لأنهم يشكلون قوة إضافية للفريق خلال مشواره في الموسم.