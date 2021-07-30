الجزائري لحلو: أفتقد الجماهير في طوكيو

طوكيو (د ب أ)

أعرب العداء الجزائري عبد الملك لحلو عن سعادته بالتأهل للدور قبل النهائي لسباق 400 متر حواجز ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) مؤكداً أنه يتوقع منافسة أقوى وأصعب في الدور قبل النهائي.

وتأهل لحلو إلى الدور قبل النهائي باحتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات اليوم الجمعة، مسجلاً 83ر48 ثانية ليكون أفضل زمن له في هذا السباق بالموسم الحالي.

وقال لحلو: السباق كان صعباً للغاية في مواجهة أفضل عدائين بالعالم، والحمد لله على تأهلي للدور قبل النهائي، وأعتقد أن المنافسة في قبل النهائي ستكون أكثر صعوبة، لأنه يضم أفضل 24 عداء بهذا السباق في العالم، سأحاول الظهور بمستواي العالي والتأهل للنهائي.

وأوضح: اليوم، بعض أبطال العالم لم يتأهلوا للدور قبل النهائي، وهذا شيء من توابع جائحة كورونا، وتأثيراتها على التدريبات والاستعدادات بالنسبة للرياضيين في كل أنحاء العالم.

وأضاف: حتى الدورة الحالية تعتبر شبه مغلقة، لا أستطيع استيعاب أن تقام فعاليات الدورة الأولمبية من دون جماهير، ومن دون تحفيزهم، وهو ما يؤثر سلبياً على جميع المشاركين.

وأضاف: عندما أركض في غياب الجماهير، أشعر بأنني في تدريب، فالتحفيز الجماهيري في غاية الأهمية، لأنه يدفع العداء لبذل أقصى جهد وتحقيق أفضل نتيجة.

وأشار: الحمد لله كانت البداية موفقة اليوم، وأتمنى التأهل للنهائي، وبعدها قد يحدث عامل المفاجأة، أعتقد أن بوسعي التأهل للنهائي رغم المنافسة الشرسة المتوقعة، ويجب ألا أستخف بأي منافس.