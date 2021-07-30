فان دايك وجوميز.. ابتسامة على وجه كلوب

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد غياب طويل استمر لما يقرب من 9 أشهر، بسبب إصابة خطيرة في الركبة خلال «ديربي المرسيسايد» بين ليفربول وإيفرتون، عاد نجم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك إلى الملاعب مرة أخرى، وشارك في أول مباراة ودية له مع فريقه، وكانت ضد فريق هيرتا برلين الألماني.

وعاد أيضاً زميله الإنجليزي جوي جوميز في نفس المباراة، بعد إصابة طويلة في ركبته أيضاً، ليرسما سوياً ابتسامة عريضة على وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن شدة فرحة فان دايك بالعودة، بث رسالة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: منذ 285 يوماً بدأت رحلة طويلة من أجل العودة للملاعب، من الصعب أن أعبر عما يجيش بصدري الآن، ولكن مهم جداً أن أقول إنني حظيت بكل المساندة والدعم والحب والتشجيع من جانب كثير من الأشخاص الرائعين.. الجراح الذي عالجني وإخصائيو العلاج الطبيعي والجهاز الفني كله الذي كان يتابعني يوماً بيوم وزملائي اللاعبون الذين منحوني الطاقة والقوة للصمود وعدم اليأس، والاحتفاظ برباطة الجأش، ورأسي مرفوعة.. والجماهير التي غمرتني بحبها وتشجيعها.. وقبل كل هؤلاء عائلتي التي لولاها ما كنت شيئاً.. شكراً للجميع.

وعندما تحدث كلوب عن عودة نجمي قلب دفاع الفريق فان دايك وجوميز، قال : إنه شعور لطيف أن أشهد عودتهما معاً للملعب في هذا التوقيت .. لا أعلم على وجه التحديد كم من الوقت غابا.. ربما 260 يوماً بالنسبة لفان دايك، وأقل قليلاً بالنسبة لجوميز.. تلك هي الخطوة الأولى لاستمرارهما في المشاركة في المباريات، وهي على أية حال خطوة مهمة.

جدير بالذكر أن آمال جماهير «الريدز» كانت تبخرت فيما يتعلق بإمكانية الدفاع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي في ظل غياب قلبي دفاعه الأساسيين نتيجة الإصابة الخطيرة لكل منهما، والتي استمرت من شهري أكتوبر الماضي بالنسبة لفان دايك، وشهر نوفمبر بالنسبة لجوميز على التوالي وحتى نهاية الموسم.

وكان فان دايك قد تعرض للإصابة في «ديربي المرسيسايد» ضد إيفرتون، بعد تدخل عنيف من جانب جوردان بيكفورد حارس مرمى «ألتوفيز» والمنتخب الإنجليزي، بينما كانت إصابة جوميز خلال إحدى المباريات الدولية لمنتخب بلاده، بعد إصابة فان دايك بأسابيع قليلة، ما تسبب في حدوث فجوة خطيرة في قلب دفاع «الريدز»، لم تفلح أية عناصر بديلة في سدها، وكانت في نظر الكثيرين السبب الأهم في خروج ليفربول من دوري الأبطال مبكراً، وفشلهم في المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي.