«لارا» تهزم «الأقوياء» في كأس الوثبة

تكساس (الاتحاد)

أثبت المهرة «آر بي لارا» لمزرعة روز بروك، بأنها على قدر التحدي، عندما تفوقت على كوكبة من الخيول القوية في سباق كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار هيوستون بارك، في ولاية تكساس الأميركية، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية، على الساحتين المحلية والعالمية.

ونافس على اللقب البالغ جائزته 13,000 دولار أميركي، وطوله 1200 متر على المضمار الرملي، 13 خيلاً، في سن ثلاث سنوات فما فوق، متقاربة المستوي، والتي لم يسبق لها الحصول على مكاسب مالية تزيد عن 10 آلاف دولار.

وقادت «آر بي لارا»، بإشراف سيزار جوفيا، وقيادة أرنستو فالديز خيمنيز، المجموعة، في البداية، وظلت الأمور تنسج على هذا المنوال حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، قبل أن تزيد من سرعتها لتصل خط النهاية في زمن 1:20:91 دقيقة.

وجاء تفوق ابنة «منجز» والفرس «فرنش براود»، التي تم تربيتها بواسطة ديان والدرون، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بفارق 2,75 طول عن «هاي منتننس» لثندر جونسون، وقيادة سي رودريجو.

وجاء في المركز الثالث الجواد «لابكوس بونس»، بإشراف المدرب ثندر جونسون، وقيادة فيكتور جيليس، فيما جاءت في المركز الرابع المهرة «إبتاون ليدي أرابيلا» بإشراف أر روسيل، وقيادة الفارس في أم أوريتا.