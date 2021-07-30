يد مصر تلقن السويد درساً قاسياً

طوكيو (د ب أ)

حجز المنتخب المصري مقعده في دور الثمانية لمنافسات كرة اليد للرجال ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو بفوزه المثير على نظيره السويدي 27-22، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم «الفراعنة» 13-9، ثم واصل الفريق المصري سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، ليخرج فائزاً بفارق خمسة أهداف.

وحقق الفريق المصري فوزه الثالث مقابل خسارة وحيدة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، ويضمن الصعود لدور الثمانية.

وجاء المنتخب السويدي في المركز الثالث بست نقاط، وبفارق الأهداف خلف مصر، بعدما تعرض لهزيمته الأولى اليوم عقب فوزه ثلاث مرات متتالية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كلا المجموعتين إلى دور الثمانية.

وضمن المجموعة ذاتها حقق منتخب البحرين انتصاراً ثميناً وتغلب على اليابان 32-30.