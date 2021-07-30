«الإمبراطور» يختبر جاهزيته بـ «البث المباشر»

مراد المصري (دبي)

اختبر الوصل جاهزيته في المباراة الودية الأولى التي يخوضها تحضيراً للموسم الجديد، ورغم خسارته أمام الظفرة بهدف، على ملعبه زعبيل في دبي، فإن «الإمبراطور» حاول الاطمئنان على أكبر قدر من العناصر في المباراة التي تم بثها مباشرة عبر «الإنترنت» في مبادرة نادرة وإيجابية من المكتب الإعلامي للنادي الذي يطبق سياسة الشفافية بالتعامل مع الجماهير، ووضعها في قلب الحدث بشكل مميز على صعيد أندية دوري الخليج العربي.

وقام المدرب البرازيلي أودير هيلمان بإشراك 22 لاعباً على مدار دقائق اللقاء، من خلال الدفع بالتشكيلة الأساسية التي ضمت: إبراهيم عيسى، عبد الرحمن صالح، أدريلسون، محمد سبيل، أولابي، حسن إبراهيم، راميرو، ميشيل أراخو، علي صالح، محمد العكبري وويليام بوتكير.

فيما قام على مدار دقائق مختلفة من الشوط الثاني بتبديل 11 لاعباً، وإشراك كل من: لويس هنريكي، يوسف المهيري، غانم أحمد، سالم العزيزي، خميس ناصر، حمد البلوشي، فارس خليل، ناتان، عبد الرحمن علي، جورج داووبنج ومحمد علي.

وغاب عن اللقاء الثنائي فابيو ليما وعلي سالمين، حيث استهلا تحضيراتهما مطلع الأسبوع بعد نيلهما إجازة إضافية عقب مشاركتهما مع منتخبنا الوطني لكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تحضيراته خلال الأيام المقبلة، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام الشارقة يوم الخميس المقبل، ثم يلتقي اتحاد كلباء يوم 12 أغسطس المقبل في المباراة الودية الثالثة، تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد.