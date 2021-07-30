11 لاعباً عربياً في الظهور الأولمبي الأول للكاراتيه

علي معالي (دبي)

للمرة الأولى في تاريخ الأولمبياد تظهر لعبة الكاراتيه، حيث بذل الاتحاد الدولي للعبة جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية لإقناع اللجنة الأولمبية بوجودها، وستكون المنافسة ملتهبة بين عدد كبير من نجوم العالم، خلال الفترة من 5 حتى 7 أغسطس المقبل.

11 لاعباً ولاعبة عربية من أصل 82 لاعباً في الكاراتيه سيتواجدون على مسرح الأولمبياد في طوكيو 2020 في الظهور الأول لهم في هذا الحدث الذي طالما ظلوا يحلمون به كثيراً.

وتُقام المنافسات في نيبون بودوكان المعقل الروحي للفنون القتالية التقليدية في اليابان والذي تم تشييده عام 1964 واستضاف منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو في ذلك العام.

ويظهر العرب في هذا المحفل الكبير بـ11 لاعباً ولاعبة منهم 5 لاعبين من مصر، وهم جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف وعبدالله ممدوح ورضوى السيد إضافة إلى طارق الحامدي (السعودية) وعبدالله مصاطفه (الأردن) ومحمد الموسوي (الكويت) وابتسام صديني (المغرب) ووائل صهيب (سوريا) ولمياء مطوب (الجزائر).

من جانبه أكد اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي أن الرياضة العربية ستكون على موعد مع ميداليات أولمبية لأول مرة مع رياضة الكاراتيه لوجود كفاءات على مستوى عالمي، خاصة في مصر، إضافة إلى وجود مواهب مختلفة عربية تأهلت عن جدارة.

وقال الرزوقي: بذلنا جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية لكي نكون على المسرح الأولمبي للتزايد المستمر في عدد الممارسين للعبة ويكفي للدلالة مثلاً على ذلك أن لدينا بلدان عربية يفوق عدد اللاعبين فيها مليون لاعب مثلما هو الحال في مصر.

وأضاف: تظهر اللعبة لأول مرة في طوكيو 2020 ولكنها ربما تغيب عن أولمبياد 2024 في فرنسا، وهناك محاولات يتم بذلها لجعل اللعبة تستمر في الحدث المقبل نظراً للتواجد الكبير لها على مستوى العالم من بطولات ومنافسات وتزايد مستمر في الممارسين.

يوجد نوعان من المنافسات في الكاراتيه، وهي كاتا (حركات) وكوميتيه (القتال) وفي الأولى يؤدي الأفراد حركات هجومية ودفاعية ضد منافس افتراضي ويتم تسجيل النقاط بناءً على عوامل منها السرعة والإيقاع والتوازن والحدة والقوة.

ويختار المتسابقون من بين 102 حركة، ولا يُسمح بتكرار نفس «الكاتا» في مسابقة واحدة وفي «الكوميتيه» يتواجه متسابقان بهدف توجيه ضربات في مناطق محددة لجمع ما بين نقطة و3 نقاط ويتنافسون على 8 ميداليات ذهبية، منها واحدة للكاتا للرجال، وأخرى للسيدات.

وتنقسم منافسات الكوميتيه إلى 3 أوزان للرجال (أقل من 67 وأقل من 75 وأكثر من 75 كجم) و3 أوزان للسيدات (أقل من 55 وأقل من 61 وأكثر من 61 كجم).