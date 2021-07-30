تأهل برشم وسامبا والبقالي في «أم الألعاب»

طوكيو (أ ف ب)

ضمن القطريان معتز برشم، وعبد الرحمن سامبا، والمغربي سفيان البقالي تأهلهم، في تصفيات اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو.

وقفز برشم على علو 2.28 مترين في الوثب العالي، فكان ضمن 13 رياضيًا حققوا هذا الرقم، وبلغوا الدور النهائي.

وحقق برشم ثلاث محاولات ناجحة دون أي إخفاق على ارتفاع 2.21 م ثم 2.25 ثم 2.28، علمًا أن الدور النهائي يقام «السبت» بدءاً من ارتفاع 2.19 م.

ويبحث برشم (30 عاماً) عن الذهب الأولمبي، بعدما فرض نفسه الأفضل في العالم في السنوات الأخيرة. انتزع ذهبيتي المونديال في 2017 و2019 في حين حصد برونزية أولمبياد لندن 2012 وفضية ريو 2016.

وفي 400 م حواجز، تصدّر سامبا، صاحب برونزية مونديال 2019، مجموعته وتأهل إلى نصف النهائي، محققًا الزمن الأسرع في الدور الأول 48.38 ثانية، فيما تأهل النجم النروجي كريستيان فارهولم بزمن 48.65 ث.

ويقام نصف النهائي الأحد والنهائي الثلاثاء المقبل.

في 3000 م موانع، تأهل البقالي إلى الدور النهائي رفقة مواطنه محمد تيندوفت. يُعدّ البقالي (25 عامًا) أبرز آمال المغرب في أم الألعاب، بعد إحرازه فضية مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.

ويقام النهائي الثلاثاء المقبل. تصدّر البقالي مجموعته محققاً 8:19.00 دقيقة، فيما حل تيندوفت خامساً في مجموعة أسرع بواقع 8:15.91 د.

وخرج المغربي الآخر عبد الكريم بنزهرة لتسجيله 8:28.63 د والجزائري هشام بوشيشة (8:44.75 د)، فيما لم ينه البحريني جون كويتش سباقه.

ولدى السيدات، تأهلت المغربية رباب عرافي إلى نصف نهائي 800 م مسجلة 2:00.96 دقيقتين، ويقام نصف النهائي السبت والنهائي الثلاثاء المقبل.

وفي تصفيات 100 م سيدات، كانت الكويتية مضاوي الشمري الوحيدة تتأهل من الدور التمهيدي إلى الدور الأول بزمن 11.82 قبل خروجها بزمن 11.81 ث.

وودعت من الدور التمهيدي كل من الفلسطينية هناء بركات، العمانية مزون العلوية، الليبية هديل عبود، القطرية بشاير المنوري، السعودية ياسمين الدباغ والموريتانية هوليي با.