فاران.. هدف فيرجسون يحرزه سولشاير!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يكن اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدمات النجم الفرنسي رافائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني، وليد اليوم أوالأمس القريب، بل كان هدفاً يسعى إليه «الشياطين الحمر» منذ أيام العصر الذهبي للمدرب المخضرم السير أليكس فيرجسون، الذي كان قريباً جداً من ضم هذا اللاعب، وهو مازال شاباً في الثامنة عشرة من عمره، وبينما كان لاعباً في فريق لانس الفرنسي.

مضت السنوات، ولم يفقد النادي الإنجليزي اهتمامه بهذا النجم الذي ذاع صيته، مع النادي «الملكي»، وكان أحد أعمدته الدفاعية في رحلة البحث عن البطولات والألقاب، وأهمها الفوز بدوري الأبطال الأوروبي «شامبيونزليج» ثلاث مرات متتالية، وهو الإنجاز الذي زاد من صعوبة التفريط فيه كأحد الكوادر المهمة في الفريق الملكي.

ولكن لأن دوام الحال من المحال، فقد اختلفت الصورة والظروف تماماً هذا الصيف، إذ وصل فاران إلى بداية العام الأخير من عقده مع الريال، وأصبح مطالباً إما بتجديد عقده وفقاً لشروط النادي، أو أن يعلن رغبته في الرحيل بحثاً عن تحدٍ جديد في مكان آخر.

وإزاء إصرار إدارة النادي على عدم زيادة راتبه ، بل ومطالبته بتخفيضه، كان قرار فاران بالرحيل، ولم يقف النادي في طريقه، ولم يتخذ اللاعب أي تصرف سيئ، حفاظاً على العلاقة الطيبة المتبادلة بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وعشقه للنادي الملكي وجماهيره.

وجاءت الموافقة على بيعه، بعد مفاوضات لم تستغرق طويلاً، وكان اليونايتد ينتظر بلهفة، وجاء عرضه مناسباً إلى حد ما لما يطلبه بيريز، فوافق قبل أن يضطر إلى التخلي عن لاعبه مجاناً في موسمه الأخير 2021-2022.

وتحقق ما كان ينتظره النرويجي أولي جونارسولشاير المدير الفني لليونايتد، الذي أبدى سعادته البالغة بانضمام فاران إلى الشياطين الحمر، بل وأخذ يكيل المديح لهذا النجم الدولي الفرنسي، مؤكداً حقيقة أن النادي كان يتابعه منذ سنوات عدة ، كاشفاً النقاب عن قصة فيرجسون معه ومحاولته ضمه وهو في ريعان شبابه قبل عشر سنوات.

ولن يكون بمقدور فاران التوقيع بصفة نهائية على عقد مانشستر يونايتد، إلا بعد أن يمضي فترة عزل لا تقل عن أسبوع لدى وصوله إلى إنجلترا، بسبب الإجراءات الحكومية الصارمة، والناجمة عن تفشي فيروس كوفيد -19، وبعدها يستطيع أن يوقع العقد النهائي، وينضم إلى زملائه في أولد ترافورد.

وذكر تقرير لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية إن مانشستر يونايتد كشف عن طموح غير مسبوق عندما تعاقد مع فاران أحد أفضل المدافعين في العالم (50 مليون يورو)، ومن قبله مع جادون سانشو (80 مليون يورو) لاعب بروسيا دورتموند، وأحد أفضل المهاجمين، وإنه لم يعد أمامه حجة في مواجهة جماهيره التي تطالبه بالمنافسة بقوة من أجل الفوز بالدوري «البريميرليج» ودوري الأبطال.

